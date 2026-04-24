Nogomet

Norosti ni videti konca, dva milijona evrov za finale?

Neomejena politika Fifa pri preprodaji vstopnic za nogometno svetovno prvenstvo je pripeljala do izbruha cen in astronomskih zaslužkov.
Marsikje po svetu, kot, na primer, v Boliviji, so nogometni navijači pripravljeni prebediti dneve in noči, da bi se dokopali do najdragocenješega koščka papirja na svetu. FOTO: Claudia Morales/Reuters
Š. R., STA
24. 4. 2026 | 08:55
2:31
A+A-

Neomejena politika Mednarodne nogometne zveze pri preprodaji vstopnic za nogometno svetovno prvenstvo je pri vstopnicah za finale letošnjega svetovnega prvenstva pripeljala do izbruha cen in astronomskih zaslužkov, piše nemška tiskovna agencija dpa. Te so dosegle skoraj dva milijona evrov.

Na uradni platformi za preprodajo so bile v četrtek v ZDA naprodaj štiri vstopnice za finalno tekmo na stadionu MetLife pri New Yorku, vsaka po ceni 2.299.998,85 ameriških dolarjev – kar pomeni skoraj dva milijona evrov za eno vstopnico.

Vstopnice je namreč moč preprodajati po poljubnih cenah. To vodi do ponudb, ki so bile doslej nepredstavljive. Fifa pri tem tudi pripomore.

Prvotna cena za omenjene štiri vstopnice je znašala 8.860 dolarjev (približno 7.582 evrov) za vsako. V preprodaji so bile zdaj ponujene po 1.999.999 dolarjev, poleg tega pa Fifa zaračuna še 15-odstotno provizijo v višini 299.999,85 dolarjev.

Mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki bo marsikaterega navijača spravil v bankrot. FOTO: Dominic Ebenbichler/Reuters Pictures

Mednarodna nogometna zveza omogoča lastnikom vstopnic, da jih na platformi prodajajo po poljubni ceni. Omejitve veljajo - zaradi tamkajšnje zakonodaje – le za tekme v Mehiki. Tako prodajalci kot kupci morajo Fifi plačati po 15 odstotkov provizije.

Če bi bile vse štiri vstopnice prodane po navedeni ceni, bi Fifa zaslužila približno 2,4 milijona dolarjev, vsakič skoraj 300.000 dolarjev od prodajalca in od kupca.

Model sekundarnega trga naj bi ustrezal običajnim praksam na trgu vstopnic za velike športne dogodke v državah gostiteljicah, so po kritikah zaradi izjemno visokih cen zapisali pri krovni zvezi.

V nasprotju s profitno usmerjenimi zunanjimi platformami za prodajo vstopnic naj bi Fifa prihodke preko svojih 211 članic vlagala nazaj v sredstva v razvoj nogometa po svetu.

