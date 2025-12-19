Norveška legenda izgubila zadnjo bitko

V starosti 72 let je po hudi bolezni umrl norveški nogometni strokovnjak Åge Hareide, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

»Odigral je svojo zadnjo tekmo. Neverjetno smo hvaležni za vso ljubezen, ki smo jo prejeli med njegovo boleznijo,« je v izjavi zapisal Hareidejev sin Bendik Hareide. »Zapustila nas je legenda norveškega nogometa,« pa je izjavila Lise Klaveness, predsednica Nogometne zveze Norveške.

Hareideju so julija diagnosticirali možganski tumor, kar sta on in njegov sin razkrila pred tremi tedni in pol v intervjuju za časopis Verdens Gang in druge publikacije. Glede na intervju je imel v zadnjem času težave z govorom, imel pa je tudi motorične težave. Upal je, da bo lahko naslednje poletje spremljal svetovno prvenstvo, na katerega se je Norveška uvrstila prvič po letu 1998.

Hareide velja za eno največjih skandinavskih trenerskih legend. Treniral je več klubov, vključno z Broendbyjem, Vikingom Stavangerjem, Rosenborgom in Malmöjem. S svojimi klubi na Danskem, Norveškem in Švedskem je osvojil ligaške naslove.

Večkrat je bil tudi selektor reprezentance: najprej od leta 2003 do 2008 Norveške, nato od konca leta 2015 do 2020 na Danskem, kasneje pa skoraj leto in pol na Islandiji, kjer je bil njegov zadnji trenerski položaj.

Nazadnje je Hareide delal kot nogometni strokovnjak za norveško televizijo NRK.