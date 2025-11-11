Norveški nogometaš objavil pornografski video z mladoletnimi osebami

Norveški nogometni reprezentant in napadalec portugalske Benfice Andreas Schjelderup je osumljen objave 27-sekundnega videoposnetka na družbenih omrežjih s pornografsko vsebino, v katerem so mladoletne osebe.

»Schjelderup je storil napako, zelo resno napako, za katero je kazensko odgovoren,« je povedala predsednica norveške nogometne zveze Lise Klaveness. Dodala je, da bo krivdo priznal na zaslišanju na danskem sodišču 19. novembra.

Enaindvajsetletni napadalec se je v soboto zvečer v objavi na Instagramu opravičil in priznal, da je pred dvema letoma storil neumno napako. FOTO: Pedro Nunes Reuters

Enaindvajsetletni napadalec se je v soboto zvečer v objavi na Instagramu opravičil in priznal, da je pred dvema letoma, ko je igral za danski klub Nordsjaelland, storil neumno napako.

»Prejel sem kratek videoposnetek in ga nekaj sekund pozneje, ne da bi jasno premislil, posredoval prijatelju. Videl sem le prvih nekaj sekund, ne pa tudi, v kaj se je videoposnetek razvil. Moj prijatelj me je, ko ga je nekaj sekund pozneje videl, neposredno spomnil, da je pošiljanje seveda nezakonito, zato sem ga takoj izbrisal,« je povedal Schjelderup.

Schjelderup je v Benfico prestopil leta 2023. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Po danski zakonodaji se deljenje pornografskih vsebin, ki vključujejo otroke, kaznuje z denarno kaznijo ali do dvema letoma zapora. Po poročanju danskih medijev naj bi Schjelderup prejel pogojno kazen.

Jose Mourinho je Schjelderupov šef v Lizboni. FOTO: Rita Franca/ Reuters

Levi bočni igralec sicer ostaja na seznamu norveške reprezentance za četrtkovo tekmo proti Estoniji. Gre za odločilno tekmo, ki bi skandinavski državi lahko prinesla uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto – prvič po 28 letih. »Trdno smo prepričani, da ni potrebe po dodatni kazni,« je še dejala predsednica norveške zveze Klaveness.