Oči celotne športne javnosti so trenutno uprte v dogajanje na olimpijskih igrah v Cortini in Milanu. Medtem pa so se začele dodatne kvalifikacije Uefine lige prvakov, v katerih nastopa tudi milanski Inter.

Modro-črni so sinoči s 3:1 izgubili proti norveškemu Bodø/Glimtu, ki svoje domače tekme igra na štadionu Aspmyra znotraj arktičnega kroga. Prvi zadetek tekme je zabil vezist Sondre Brunstad Fet, nekdanji norveški up smučarskega teka. Kot piše norveški NRK je bil Fet okrožni prvak v smučarskem teku in se je meril tudi z odličnim smučarskim tekačem Johannesom Høsflotom Klaebom. Na tekmovanju v klasičnem slogu na razdalji dveh kilometrov je Fet Klaeba premagal, kar na letošnjih olimpijskih igrah ni uspelo še nikomur. Klaebo ima namreč po petih nastopih tudi pet zlatih kolajn, v svoji karieri je nabral že deset zlatih olimpijskih medalj.

Johannes Høsflot Klaebo je na olimpijskih igrah v Milanu osvojil pet zlatih medalj. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

»Bilo je okoli tistega časa. Danes te odločitve ne obžalujem,« je po tekmi pojasnil vezist, ki se je pri 14 letih odločil v celoti posvetiti nogometu. »Verjetno je tudi Klaebo zelo vesel. Če bi se Fet osredotočil na tek na smučeh, ne bi bil najboljši olimpijec vseh časov. Tako moramo gledati na to,« je po tekmi povedal trener norveškega kluba, Kjetil Knutsen.

Povratna tekma bo na štadionu San Siro v torek ob 21.00.