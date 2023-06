Vikingov učinek je strašljiv, a ni edini, ki ustrahuje milanske črno-modre

V nadaljevanju preberite:

Kdo lahko ustavi Manchestrov stroj za gole? Tako se sprašujejo privrženci Interja, ki v Norvežanu Erlingu Haalandu vidijo neustavljivega plenilca. Toda trener Manchester Cityja Pep Guardiola dobro ve, da ne more biti odvisen od Norvežana, lahko pa je dodana vrednost, ki odpira pot do tekmečevih vrat tudi drugim zvezdnikom angleškega prvaka. Inter tudi ni brezzobi v napadu, ki ima v Lautaru Martinezu, Edinu Džeku in Romelu Lukakuju strelce največjega kalibra.