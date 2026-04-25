Nostalgija po Wengerju in Bergkampu je spet živa

Pogled v najbolj cenjena nogometna ligaška tekmovanja po Evropi razkriva, da edina uganka glede šampionske lovorike ostaja v angleškem prostoru. Manchester City je namreč po številu točk ujel nogometaše Arsenala in zdaj je napetost na Otoku dosegla vrhunec. V Nemčiji se je Bayern podpisal pod 35. naslov prvaka, slavijo tudi v črno-modrem delu Milana, nogometno zapriseženi Barceloni, veselo je v Eindhovnu, v Parizu odštevajo do novega naslova.

Močno pa se je zakuhalo v najdražji ligi stare celine: Arsenalova suša se je raztegnila na dolgih 22 let! Množica privržencev londonske zasedbe zlepa ne more pozabiti sanjske Wengerjeve šampionske zasedbe z Nemcem Jensem Lehmannom v vratih, močno francosko navezo (Patrick Vieira, Robert Pires, Sylvain Wiltord, Thierry Henry), nizozemskim asom Denisom Bergkampom, nepozabnim Švedom Fredijem Ljungbergom, domačim reprezentantom Ashleyjem Colom ...

Neštetokrat so se pri klubu in na tribunah ob številnih neuspešnih poskusih lova na novi naslov nostalgično ozirali k omenjenim nogometašem, po izjemno prepričljivi jeseni se je zdelo, da ima Arsenal končno le avtocesto do naslova. A speči lev Manchester City z novodobnimi asi in superzvedniškim vikingom Erlingom Haalandom se je zbudil, v dolgem lovu ujel tekmece iz metropole ter izstavil realno kandidaturo za naslov prvaka Premier League – od leta 2018 bi bili svetlo-modri že sedmič na vrhu, le dvakrat – pomladi 2020 ter lani – je prestižno lovoriko osvojil Liverpool.

Ta konec tedna uganke še zdaleč ne bo rešil, saj bo v boju za prvenstvene točke aktiven le Arsenal – spodrsljaj doma z Newcastlom je prepovedan! Le zmaga bi vrnila zdaj že razrahljano samozavest, sredi prihodnjega tedna je za Londončane že na vrsti izziv prve tekme polfinala lige prvakov pri Oblakovem Atleticu ...

Manchester City? Četa Pepa Guardiole se je prebila med najboljše štiri v domačem pokalnem tekmovanju, na Otoku zavoljo izjemne tradicije s finalom na Wembleyju bolj spoštovanem kot kjerkoli drugje na stari celini. Na vrsti je tako tekma s Southamptonom, zdaj četrtouvrščenim moštvom drugoligaškega tekmovanja.

Posebna zgodba pa je tudi pred našim Jako Bijolom. Steber v obrambni verigi slovenske reprezentance bo jutri s soigralci iz Leedsa na Stamford Bridgu v Londonu lovil vizum pokalnega finala. Na hitro bi marsikdo doma Chelseaju ponudil prednost, toda prav to moštvo je v krizi: nanizalo je pet ligaških porazov. Leeds, tudi po zaslugi slovenskega aduta, pa vsaj občasno igra zelo všečno in vsekakor lahko razmišlja o jutrišnjem podvigu.

Kadarkoli je Rijeka v krizi, se v mestu z okolico širijo govorice o vrnitvi Matjaža Keka. FOTO: dokumentacija Dela

Zanimiva pa bo nedelja v naši neposredni soseščini. Ko napoči na Reki dan jadranskega derbija s Hajdukom, se čas ustavi. Na tribunah bi bil lahko tudi nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek, v Kvarnerju še naprej ohranja izjemen ugled, ljudstvo ne more pozabiti, kako je Rijeko pred devetimi leti pripeljal do zgodovinskega prvega naslova državnega prvaka. In zdaj ko temu klubu ne gre po načrtih – trenutno 4. mesto je po lanski lovoriki manj od pričakovanj –, naj bi prav Kek zamenjal Victorja Sancheza. »Rijeka ima trenerja, pred moštvom so odločilne tekme v boj za Evropo, najmanj, kar zdaj potrebuje, so nervoza in natolcevanja. Nameraval sem priti na derbi, a zdaj ne verjamem, da bom na štadionu,« je v pogovoru za reški časnik Novi list poudaril Mariborčan.