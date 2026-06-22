Novi dan D v nogometnem Mariboru

Po odmevni petkovi novinarski konferenci, ko so v Ljudskem vrtu uradno potrdili vrnitev Zlatka Zahovića v vijolični tabor, je danes na vrsti nov korak v gradnji želene trdnjave. NK Maribor bo namreč predstavil trenerja za novo sezono in očitno bo to Darko Milanič.

Izolan, nekoč kapetan slovenske reprezentance v času njene uvrstitve na prvo veliko tekmovanje (evropsko prvenstvo 2002 v Belgiji in na Nizozemskem), bo tako tretjič doslej prevzel vlogo trenerja najuspešnejšega slovenskega nogometnega kluba in ga skupaj z Zahovićem ter drugimi pri klubu poskusil vrniti na pota nekdanje slave.

Milanič je sicer eden od treh trenerjev, ob njem še Bojan Prašnikar in Ante Šimundža, ki se je z vijoličnimi uvrstil v prestižno ligo prvakov. Takrat, v sezoni 2017/18, so v izločilnih tekmah Mariborčani ugnali Zrinjski (BiH), FH (Isl) in Hapoel (Izr), nato pa v skupini z Liverpoolom, moskovskim Spartakom ter Seviilo zasedli 4, mesto s tremi točkami za tri remije – obakrat z Rusi ter enkrat s Španci.

Darko Milanič se bo očitno vrnil na mariborsko klop. FOTO: dokumentacija Dela

V tem poletju Maribora ne bo v evropskih tekmovanjih, 5. mesto v domačem prvenstvu in pokalni poraz z drugoligašem Brinjem sta množici privržencev ponudila razočaranje, zdaj pa je pred prenovljenim strokovnem vodstvu kluba naloga novega vzpona. Najprej na domači sceni in potem z jasno željo po vrnitvi v eno of Uefinih lig. Ko je bil Zahović v prvem mandatu športni direktor kluba, med letoma 2007 in 2020, je Maribor dvakrat igral v ligi prvakov in trikrat v evropski ligi.