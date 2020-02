FOTO:Nov dan za ligo prvakov: drevi še spektakla v Milanu in Londonu

Vrstnika Gomez in Iličić se odlično ujameta

Nogometaši Valencie so opravili zadnji trening pred tekmo v Milanu doma v Valencii. FOTO: AFP



Več točk kot Iličić zbrala le odlična Immobile in Ronaldo

Na isti večer kot v Milanu bo zanimivo v Londonu. Trener Tottenhama Jose Mourinho (levo) živi za podvige v ligi prvakov. Njegov 25 let mlajši kolega na klopi Leipziga Julius Nagelsmann lahko pričakuje zahteven izziv. FOTO: Reuters

Sinoči so želi pozornost nogometne družine vin, drevi bodo odprli osmino finala lige prvakov vin. Morda bo odmevnejša tekma v Angliji, kjer se bosta ob 21. uri pomerilainoziroma različna trenerska rodova, ki ju zastopatainPod lupo Slovencev bo derbi »avtsajderjev« Atalante in Valencie na severu Italije, ki bi ga lahko zaznamoval tudi. Kranjčan igra v odlični formi in je med najboljšimi igralci iz Bergama.Slovitibo tudi letos prizorišče odmevne evropske bitke. Na kultnem objektu, ki bo v naslednjih letih dobil sodobnega naslednika, so morda videli največ spektakularnih tekem med vsemi v Evropi – milanska klubainsta pač igrala v 15 finalih lige prvakov, njuni vitrini krasi 89 trofej. Zadnji so se veselili evropske lovorike črno-modri, ki bodo gostitelji tudi drevi. Toda prvič v 95-letni zgodovini štadiona bo na San Siru igrala izločilno tekmo lige prvakov – Atalanta.Klub s sosednjega mesta morda sodi na čelo nogometnih odkritij zadnjega desetletja. Leicester je pripravil največjo senzacijo v zgodovini športa, toda po scenariju filma. Enajsterica, ki jo vodi trenerigra najbolj »italijansko« med vsemi na »škornju«, spredaj premore strahovito učinkovit napad, ki ruši rekorde v serie A. V osrčju te filozofije sta velemojstrain– »desetka« številka 3 v argentinski reprezentanci in edini pravi igralec s potezo več v slovenski … Odlično se dopolnjujeta, kot bi na to vplivalo dejstvo, da je Iličić le dva tedna starejši od Gomeza. Slednji je upihnil 32 svečk na torti prav minuli konec tedna po silno pomembni zmagi nad Romo.Kdo ve, morda je prav sezona 2019/20 zadnja Kranjčanova v tej črno-modri majici, razumljivo, da želi opozoriti nase z zgodovinskim podvigom, kar bi bila uvrstitev »palčka« denimo v polfinale lige prvakov. Za oris: skupna tržna vrednost igralcev Atalante in Valencie znaša, kar je natančno tretjina vrednosti igralskega kadrain, ki se bosta spopadla naslednji teden … Dlje kot bodo »Bergamaschi« plesali v ligi prvakov, višjo ceno bodo dobili njihovi eksponati, tudi Iličić, ki ga obletavajo najboljši na Apeninih in v angleški premier league.Če bi »Jojo« poleti zamenjal delodajalca in prestopil v še večji klub, bi zagotovil eksistenco tudi svojim prapravnukom, ne le sebi, soprogiin hčerkamain. Trener Gasperini ne bo posegal v preverjen sistem igre in bo tudi Valencio napadel v postavitvi 3-4-1-2. Ob tem ima sladke skrbi: za položaj se ob navezi Gomez-Iličić potegujejo kar trije – Kolumbijcainter Hrvat v lasti Chelseaja, slednji kot »lažna devetka«.Zanimivo bo spremljati, kako daleč bo prilezla Atalanta, potem ko je postala prva, ki bo igrala v osmini finala kljub zaporednim porazom v prvih treh tekmah skupinskega dela tekmovanja (). Tedaj jo je rešil osiješki trener, ki je praktično sam zapravil napredovanje Dinama med 16 najboljših klubov v Evropi.Drevi jo bodo morali »rešiti« 300 milijonov evrov vredni Gasperinijevi aduti, saj v vrstah Špancev ne manjka odličnih nogometašev, četudi Valencia (530 milijonov €) v zadnjih tekmah ne blesti in je pod vprašajem nastop njenega prvega napadalca. Igral bo urugvajski as, za katerega bomo gotovo še slišali. Prav Iličić je na čelu navijaških upov. V tej sezoni serie A je zbral 14 golov in 5 »asistenc«, v skupnem seštevku kotirata pred njim le odlična(26+6) in(20+2).