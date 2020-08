Nov Korejec v slovenski ligi

Ljubljana - Nogometni klub Bravo se je pred novo sezono Prve lige Telekom Slovenije okrepil z južnokorejskim igralcem Chanwoo Kimom, so sporočili iz kluba. Mladi 21-letni napadalni vezist je z moštvom iz prestolnice podpisal dveletno pogodbo.



Nazadnje je Kim igral za univerzo Hanyang, pri Bravu pa je bil že pred časom na preizkušnji, na kateri so bili z njim v taboru ljubljanskega kluba navdušeni, je takrat poročalo Delo.

Dva korejska najstnika pri Muri

Kim bo tako eden izmed štirih Korejcev, ki si kruh služijo v Sloveniji. Za domžalsko prvo ekipo igra Dohyun Kim, ki je doslej zbral pet nastopov v prvi ligi Telekom Slovenije. Za Muro pa sta po podatkih Nogometne zveze Slovenije (NZS) registrirana tudi 18-letna Sukjun Hong in Hyungbin Son.



Bravo je na lestvici minulega državnega prvenstva zasedel sedmo mesto. Bržčas pa prvega kroga nove sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije Bravo proti Domžalam ne bo odigral 13. avgusta, kot je bilo predvideno, saj je prva ekipa Domžalčanov zaradi pozitivnega primera na novi koronavirus trenutno v karanteni.