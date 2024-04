Nov krog v Rogaški Slatini: derbi najbolj vročih ekip

Ritem tekem v slovenskem prvenstvu ne popušča – le nekaj dni po 30. kolu bodo nogometaši sprejeli nove izzive. Nov krog bodo odprli v Rogaški Slatini, kjer se bosta v regionalnem derbiju pomerila Rogaška in Celje. Gostitelji potrebujejo nove točke v boju za obstanek, v katerem jim gre v drugem delu sezone odlično, gostje pa so iz kola v kolo bližje naslovu prvaka. To bo dvoboj ekip, ki sta v drugem delu sezone – ob Mariboru – osvojili daleč največ točk.

»Konec sezone je še daleč. V Rogaški Slatini nas čaka nova izjemno zahtevna tekma. Znova se bomo postavili avtoritativno, tako kot se prvak mora. Iskali bomo novo zmago. Torej agresivno in čvrsto, razmišljamo le o Rogaški. Zmago z Bravom smo že pustili za sabo,« je zatrdil trener vodilne ekipe Damir Krznar.