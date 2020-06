Nov nemški as na poti v Madrid

München

V Leverkusnu seveda gledalcev ni bilo, so pa na navijaški tribuni pustili svoje transparente. FOTO;: Reuters



Hamann: Najboljši Bayern zadnjih 15 let

5



sezon je igral v Münchnu Didi Hamann, strokovni TV komentator, ki je navdušen nad sedanjim Bayernom

- Je lovorika že oddana? To je bilo ključno vprašanje na sobotni večer v nogometni Nemčiji, ko je Bayern dobil še en derbi, tokrat v Leverkusnu, in štiri kola pred koncem obdržal sedem točk prednosti na vrhu. Privrženci največjega nemškega kluba uživajo, drugi bi radi videli na vrhu tudi koga drugega. Münchenski nogometni velikan je pred 8. zaporednim šampionskim krožnikom. Toda poleg zmage s 4:2 sta zelo odmevala tudi nastopa dveh mladih nogometašev pri domači zasedbi.Ob takšnem vlaganju, selekciji in vrhunsko urejenem ter odmevnem ligaškem tekmovanju seveda ne preseneča več, da nemška nogometna scena vedno znova postreže s kakšnim mladim nogometašem, za katerim se nato zaiskri v boju bogatih klubov. In tako zdaj že nekaj časa nase opozarja 20-letnidoma iz Aachna tik ob meji s Francijo. Pri lokalnem klubu je veliko obetal z žogo, jasno je bilo, da se bo po koncu osnovne šole preselil drugam, a najbrž ostal v regiji. In dejansko ni zapustil Porenja, postal je obetavni najstnik Leverkusna, zdaj je njegov najvidnejši dragulj, res pa ga v soboto zaradi poškodbe ni bilo na igrišču.Povsem razumljivo je, da si ga pri klubu, ki nima zgodovinskega kulta in navijaške baze na ravni Bayerna, Dortmunda, Hamburga, Schalkeja ali denimo bližnjega Kölna, po izidih pa že dolgo sodi v zgornji del bundeslige, želijo obdržati, obenem mu po besedah nekdanjega reprezentanta, zdaj športnega direktorja, ne morejo preprečiti odhoda v bogatejše in še bolj ambiciozno okolje: »S Kaiem ohranjamo zelo odprt in korekten odnos. Seveda se tudi sam ne more izogniti govoricam, toda najpomembnejše je, da usmeri pozornost na šport. Radi bi ga obdržali, zavedam pa se, da njegova kakovost mika tudi najboljše evropske klube.« Nemški nogometni krogi razkrivajo, da je v primeru selitve na tuje najbližje španskemu velikanu Realu iz Madrida, ki je sicer imel v preteklosti dobre izkušnje z nemškimi reprezentanti (nazadnje seveda), jasno pa, da posebno poglavje predstavlja možnost selitve v München.Zdajšnji Bayern deluje zanesljivo, Didi Hamann – kot nogometaš je z Bayernom osvojil pokal UEFA, z Liverpoolom pa ligo prvakov –, zdaj strokovni TV komentator, je po prepričljivi predstavi v Leverkusnu poudaril: »Morda je to celo najboljši Bayern zadnjih 10 ali 15 let!« Dejansko je sedanja os igrena visoki ravni,ohranja svoje strelske sposobnosti, Thomas Müller izjemen duh domačega okolja in tiste prejšnje zasedbe z. Toda večne ambicije lova za lovorikami botrujejo načrtom o okrepitvah, med katerimi sta na seznamu željá zdaj najmočneje podčrtana omenjeni Havertz in, nemški reprezentant iz Manchester Cityja.Zgodba sobotnega dogajanja v Leverkusnu pa je pripadla tudiNjegov gol minuto pred koncem za končnih 2:4 ni vplival na tekmo, toda s svojimi 17 leti in 34 dnevi starosti se je vpisal v zgodovino bundeslige kot najmlajši strelec doslej.