Nov poraz prvakov

Zaostala tekma osmouvrščenega Celja in devetouvrščenega Aluminija se je končala z zmago domače zasedbe iz Kidričevega, ki se je osmoljencu današnje tekme približala na štiri točke, zadnjeuvrščeni Gorici pa ušla na pet točk.V 54. minuti je glavni sodnik Borošak po prekrškunad Korejcempokazal na 11-metrovko, ki jo je uspešno izvedel. Po vodilnem golu Kidričanov so Celjani skušali prevzeti pobudo, a v tem niso bili najbolj uspešni. Gostitelji so brez težav odbili vse njihove jalove napade. Od 83. minuti so nastopali z igralcem manj, saj je strelec edinega gola Hadrć po prerivanju prejel drugi rumeni karton.Prvaki iz Celja tudi po prihodu trenerjane kažejo napredka. V soboto bodo gostovali v Mariboru. Zasedba iz Kidričevega bo dan kasneje gostila vodilno Olimpijo.