Nov rekordni prestop v ženskem nogometu

Nogometašice London City Lionesses so se okrepile z Grace Geyoro iz pariškega PSG. V Kongu rojena francoska reprezentantka je poskrbela za rekorden prestop v ženskem nogometu, saj bodo Londončani morali Parižanom plačati 1,43 milijona funtov oziroma slaba dva milijona evrov odškodnine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Doslej je za najdražji prestop v ženskem nogometu veljal odhod Mehičanke Lizbeth Ovalle iz Leona v ZDA k ekipi Orlando Pride, prestop pa je znašal 1,1 milijona funtov oz. 1,3 milijona evrov.

Osemindvajsetletna Geyoro je doslej zbrala 103 nastope za francosko reprezentanco in dosegla 23 golov.