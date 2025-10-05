Nov rojstni dan, enako darilo: Ibra si je spet kupil ferrarija

Nekdanji kapetan švedske nogometne reprezentance Zlatan Ibrahimović, ki je v petek praznoval 44. rojstni dan, si je kot vsako leto kupil enako darilo, svoj deseti ferrari. Tokrat gre za črn model F80 z 1200 konjskimi močmi in pospeškom od 0 do 100 km/h v 2,15 sekunde, ki ga tabloid Expressen ocenjuje na približno 3,6 milijona evrov.

Nogometaš že nekaj let oktobra za rojstni dan kupuje nov avto znamke Ferrari. Za 41. rojstni dan si je kupil 812 Competizione za 600.000 evrov, za 42. Daytono SP3 za milijon evrov, lani pa SF90 XX Spider za prav tako milijon evrov. Tokrat gre za črn model F80. Avtomobil še ni zapeljal na ceste iz proizvodnih hal, avto bodo strankam začeli dobavljati konec leta. Proizvodna serija bo omejena na 799 avtomobilov. Po poročanju časopisa je nogometaš za novi avtomobil plačal 3,6 milijona evrov.

F80 je Ibrahimovićev deseti avtomobil te prestižne italijanske znamke avtomobilov. V lasti ima tudi štiri avtomobile znamke Porsche v njihovih najbolj razkošnih in dovršenih različicah ter avtomobile znamke Lamborghini. Parkirani so v garažah nogometaševih rezidenc v Milanu in Stockholmu.

Revija Hant je ocenila nogometaševo neto premoženje na več kot 200 milijonov evrov. To premoženje sestavljajo predvsem nepremičnine, gozdovi in otok na Švedskem. Ibrahimović trenutno opravlja funkcijo svetovalca uprave italijanskega nogometnega velikana AC Milan.