Infantino naj bi prek Trumpa urejal dovoljenje hišni pomočnici iz Nikaragve

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino naj bi s pomočjo vplivnega svetovalca administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa posredoval pri urejanju delovnega dovoljenja za svojo gospodinjsko pomočnico iz Nikaragve. Ta je po poročanju New York Posta več mesecev ostala zaposlena pri Fifi, čeprav ji je ameriška vlada odvzela dovoljenje za delo. Triintridesetletna Yajarlin del Socorro Fernandez je bila pri ameriški podružnici Fife zaposlena od avgusta 2024 do konca oktobra 2025, kar potrjuje tudi interni dokument, ki ga je pridobil ameriški časnik. Njeno delovno dovoljenje je prenehalo veljati junija 2025, ko je Trumpova administracija odpravila program humanitarne zaščite za državljane Nikaragve in še treh držav. Kljub temu je Fernandezova delo za Infantinovo ...