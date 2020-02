FOTO:Nov spektakel v ligi prvakov: Messi v nekdanji dom slovitega Maradone

Nad Barcelono s fanatično bojevitostjo

Drevišnji večer prinaša privlačni tekmi v Neaplju in Londonu. FOTO: Delo



Pod Vezuvom sta v tej sezoni že padla Liverpool in Juventus

Lorenzo Insigne spoštuje najboljšega nogometaša na svetu, toda napoveduje podvig Napolija z Barcelono. FOTO: Reuters

Katalonci bodo drevi v Neaplju računali na znanje velemojstra Lionela Messija (v ospredju) in silovito moč Artura Vidala (desno). FOTO: AFP

Pogled v urnik tekem 1/8 finala lige prvakov ponuja enoznačno spoznanje: v Londonu, Madridu, Dortmundu in Milanu smo prejšnji teden videli le uvod v spektakularno nadaljevanje. Drevi prihaja pod Vezuv, v London, sredin večer ponuja spopad madridskegainSever Italije je na okopih zavoljo koronavirusa, jug zaradi prihodav nekdanji dom slovitega. Težko je ohraniti osredotočenost na čudovito igro z žogo, ko je v porastu trdovraten zdravstveni izziv, katerega razplet poznajo le redki izbranci na svetu. Morda bo nogomet vsaj začasno odpihnil strah in negotovost, ki sta se naselila tudi na stari celini. V takšnih razmerah pričakujejo v Italiji derbi večera lige prvakov, spopad podobnih nogometnih filozofij medin Barcelono, ki bi lahko navdušil najzahtevnejše navijače.Katalonci nogometno poslujejo raven ali dve raven nad Neapeljčani, toda v enem večeru je možno vse in morebitna zmaga Napolija na svojem štadionu ne sodi med presenečenja. Barçin trenerse počuti kot travmatolog, saj ima na voljo le 14 članov prve ekipe. Ni čudno, da naj bi se odločil za previdno strategijo in bo krenil nad Italijane v postavitvi 4-4-2 v rombu in z okrepljeno zvezno vrsto (), Italijane bosta napadlain Lionel Messi. Trideset let po koncu obdobja legendarnega Diega Maradone prihaja na štadion svetega Pavla njegov »naslednik« Lionel Messi. »Če bi igral milijon let, se ne bi približal Maradoni. Tega niti ne želim, Diego je namreč največji,« je nekoč izjavil Messi. Kdo ve, ali bi to ponovil, če bipremagal Nemčijo v finalu mundiala … Prav Maradona in Messi sta edina nogometaša z lovoriko za najboljšega igralca svetovnih prvenstev v mladinski in članski konkurenci. Prvi v letih 1979 in 1986, drugi 2005. in 2014. »Messi je ta čas najboljši nogometaš na svetu, toda ne bi ga primerjal z Maradono. Diego je vse. Ne moremo vleči vzporednic, za nas je Maradona svetnik, Leo pa je trenutno najboljši,« je ocenil tudi, rojeni Neapeljčan, ki bo drevi poosebljal fanatično bojevit pristop, s katerim bodo poskušali gostitelji večera streti Katalonce.»Zadovoljen bom, če bodo fantje igrali z dvignjenimi glavami in brez strahu do slovitega tekmeca. Želim videti živahno ekipo, ki bo do zadnje sekunde garala za rezultat. Lorenzo je rekel, da je Messi trenutno najboljši igralec, jaz pravim, da je najboljši vseh časov. Toda iskali bomo pozitiven rezultat!« je napovedal, trener Napolija, ki bo vodil tekmo na čustven način, s katerim bo podžigal navijače.Si bodo navzoči na štadionu tudi odličnega Messija zapomnili kot nekoč Maradono? Med njima je gotovo več podobnosti: tudi Leo preigrava čuvaje na podoben način kot nekoč Diego – izkorišča nizko težišče in preigrava z žogo, »prilepljeno« na nogo –, tudi okrog Lea se dobesedno vrti vse v Barceloni kot nekoč na okrog Maradone. Slednji je leta 1982 prišel v Barcelono za tedaj(preračunano), toda zablestel je šele v Neaplju, kamor je leta 1984 spet prestopil ob rekordni odškodnini (9 mio €). Prvi »scudetto« je osvojil prav leta 1987, en mesec pred rojstvom Lionela Messija …Pod Vezuvom sta v tej sezoni že padlain, lahko tudi Barcelona? Seveda lahko, čeprav so Messijevi prav konec tedna ujeli svojo najboljšo tekmo. Zanimivo bo spremljati, kako se bo na to odzvalo domače topništvoin kdo bo dobil izjemno zanimiv boj na sredini igrišča.