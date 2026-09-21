Nova afera hrvaškega športa, zdaj so na tapeti pogodbe v nogometu

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (USKOK) preverja poslovanje Hrvaške nogometne zveze (HNS), v ospredju preiskave pa naj bi bile sponzorske pogodbe. Po neuradnih informacijah hrvaškega Indexa preiskovalce zanimajo domnevno nezakonita izplačila provizij ljudem iz vodstva zveze, ki naj bi si pripisovali zasluge za sklenitev velikih sponzorskih poslov. Index je sprva poročal, da so preiskovalci USKOK vstopili v prostore HNS in iskali dokumentacijo, povezano s sponzorskimi pogodbami. Iz zveze so pozneje takšno različico dogodkov zanikali in pojasnili, da danes ni bilo prihoda preiskovalcev na njihov sedež. »Predstavniki pristojnih organov so pred nekaj meseci od Hrvaške nogometne zveze zahtevali dokumentacijo v okviru preverjanj, ki so jih izvajali tudi v drugih ...