  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Nova afera hrvaškega športa, zdaj so na tapeti pogodbe v nogometu

Hrvaški šport se še ni povsem opomogel od afere z Vedranom Pavlekom, ki je imela filmske razsežnosti, a kot vse kaže ni bila edina.
FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Galerija
FOTO: Benoit Tessier/Reuters
N. Gr.
21. 9. 2026 | 19:37
21. 9. 2026 | 19:38
2:29
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (USKOK) preverja poslovanje Hrvaške nogometne zveze (HNS), v ospredju preiskave pa naj bi bile sponzorske pogodbe. Po neuradnih informacijah hrvaškega Indexa preiskovalce zanimajo domnevno nezakonita izplačila provizij ljudem iz vodstva zveze, ki naj bi si pripisovali zasluge za sklenitev velikih sponzorskih poslov. Index je sprva poročal, da so preiskovalci USKOK vstopili v prostore HNS in iskali dokumentacijo, povezano s sponzorskimi pogodbami. Iz zveze so pozneje takšno različico dogodkov zanikali in pojasnili, da danes ni bilo prihoda preiskovalcev na njihov sedež. »Predstavniki pristojnih organov so pred nekaj meseci od Hrvaške nogometne zveze zahtevali dokumentacijo v okviru preverjanj, ki so jih izvajali tudi v drugih ...

Sorodni članki

Photo
Šport  |  Nogomet
Nogometna reprezentanca

Čakanje na Benjamina Šeška se bo prevesilo v drugo leto (VIDEO)

Slovenska nogometna reprezentanca v rekordno dolgem premoru išče pot v boljšo prihodnost. Jan Oblak z odlično popotnico, Benjamina Šeška ne bo.
Nejc Grilc 21. 9. 2026 | 17:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga narodov

Nogometna reprezentanca brez Benjamina Šeška

Na štirih tekmah po izvidu iz Manchestra slovenski selektor Boštjan Cesar ne bo mogel računati na udarnega napadalca. Poškodovana tudi Balkovec in Celar.
21. 9. 2026 | 16:41
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Švicarska nogometna reprezentanca

Afera pred tekmo s Slovenijo: Xhaka priznal ponarejeno covidno potrdilo

Kapetan Švice bo izpustil prve štiri tekme lige narodov, o njegovem nadaljnjem reprezentančnem statusu pa bodo odločali po oktobrskem ciklu.
21. 9. 2026 | 13:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nemška nogometna reprezentanca

Klopp za nenavadno potezo požel pohvale: To je izjemna zamisel

Klopp bo zgoščen reprezentančni spored izkoristil za preizkus širšega kadra, nekaterim nosilcem pa namenil le prvi dve tekmi.
Blaž Potočnik 21. 9. 2026 | 13:13
Preberite več
Šport  |  Drugo
MMA

Nekoč »človeški petelinji boj«, danes MMA trka na vrata olimpijskih iger

MMA je z vključitvijo na azijske igre naredil pomemben korak, naslednji cilj pa je precej večji – olimpijski program.
21. 9. 2026 | 11:52
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mož, ki je v Jugoslaviji že leta 1980 izdelal električni avtomobil

Avto je nastal v času, ko je Jugoslavija zaradi pomanjkanja goriva uvedla sistem vožnje par–nepar.
20. 9. 2026 | 08:24
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Inter

Umrl je legendarni nogometaš, eden največjih v zgodovini

Kot napadalni vezist je na 565 uradnih tekmah za Inter dosegel 158 golov ter osvojil štiri naslove italijanskega prvaka in dva naslova evropskega prvaka.
19. 9. 2026 | 11:21
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Po sončni nedelji prihaja vremenski preobrat, kdaj bomo zakurili?

Začetek kurilne sezone se začne takrat, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v sezoni tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C.
20. 9. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Vodja poljske diplomatske varnosti po padcu v Ljubljani v kritičnem stanju

Padel naj bi skozi okno tretjega nadstropja iz stavbe poleg poljske ambasade.
20. 9. 2026 | 06:52
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Miti in legende, ki jim še verjamemo o investiranju v sklade

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
21. 9. 2026 | 14:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Logistika odličnosti za vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:16
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Električni vozni park v podjetju

Kako prehod na e-mobilnost v podjetju narediti stroškovno učinkovit

Nič več le okoljska odločitev, ampak tudi poslovna in razvojna strategija
Nejc Gole 19. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Digitalizacija zdravstva

Slovenija lahko z digitalizacijo zdravstva postane vzor Evropi

Projektom, kot sta eKarton in novi register zdravil, se z NOO zagotavlja edinstvena priložnost za organizacijsko preobrazbo v zdravstvu.
Miran Varga 19. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Inovacije spodbujajo izvoz, izvoz pa inoviranje

Ideje, ki nastanejo v Evropi, se pogosto pretvorijo v gospodarski uspeh nekoga drugega in drugje.
Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Dan inovativnosti 2026

Dobra novica je razpršenost inoviranja po podjetjih in panogah

Za priznanja za najboljše inovacije se je potegovalo 235 inovacij iz zdravstva, naprednih tehnologij, energetike, krožnega gospodarstva, novih storitev.
Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 04:30
Preberite več

Več iz teme

HNSUskokvedran pavlekpreiskovalcikorupcijakriminalHrvaška nogometna zveza

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Filmska industrija

110-milijardni medijski velikan v nastajanju

Paramount se je zavezal k najmanj 30 filmom na leto in večji produkciji v ZDA. Kalifornijski tožilec pa kljub dogovoru združitvi še vedno nasprotuje.
21. 9. 2026 | 21:18
Preberite več
Video
Šport  |  Košarka
Nicolas Batum

Poslavlja se as, ki je Slovencem izmaknil olimpijsko kolajno

Nicolas Batum se pri 37 letih poslavlja od zelo bogate košarkarske kariere. Najbolj bo ostal v spominu po blokadi Klemnu Prepeliču na OI 2021 v Tokiu.
21. 9. 2026 | 20:42
Preberite več
Novice  |  Svet
Volitve v Rusiji

Enotna Rusija z dvotretjinsko večino v parlamentu

V dumi bo imela zmagovalna stranka 355 poslanskih sedežev, kar je najboljši rezultat v zgovodini stranke.
21. 9. 2026 | 19:49
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Podražitev

2,012 evra za liter dizla

Ob rekordnih cenah pogonskih goriv naftnih trgovci pozivajo k spremembi nadzora cen.
Karel Lipnik 21. 9. 2026 | 19:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Uskok in HNS

Nova afera hrvaškega športa, zdaj so na tapeti pogodbe v nogometu

Hrvaški šport se še ni povsem opomogel od afere z Vedranom Pavlekom, ki je imela filmske razsežnosti, a kot vse kaže ni bila edina.
21. 9. 2026 | 19:37
Preberite več
Novice  |  Svet
Volitve v Rusiji

Enotna Rusija z dvotretjinsko večino v parlamentu

V dumi bo imela zmagovalna stranka 355 poslanskih sedežev, kar je najboljši rezultat v zgovodini stranke.
21. 9. 2026 | 19:49
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Podražitev

2,012 evra za liter dizla

Ob rekordnih cenah pogonskih goriv naftnih trgovci pozivajo k spremembi nadzora cen.
Karel Lipnik 21. 9. 2026 | 19:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Uskok in HNS

Nova afera hrvaškega športa, zdaj so na tapeti pogodbe v nogometu

Hrvaški šport se še ni povsem opomogel od afere z Vedranom Pavlekom, ki je imela filmske razsežnosti, a kot vse kaže ni bila edina.
21. 9. 2026 | 19:37
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

»Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 08:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
21. 9. 2026 | 15:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
16. 9. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
16. 9. 2026 | 07:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
21. 9. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
17. 9. 2026 | 07:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako veste, da je vaš matični mleček pravi?

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
15. 9. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOGODEK

Peter Prevc o trenutkih, ki jih javnost ne pozna prav dobro

Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na Koroškem premikajo meje

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

OHS minifest od 25. do 27. septembra odpira vrata arhitekture na Gorenjskem

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 15:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
KAKO VESTE, DA STE VARNI?

Napad se začne, še preden se vklopi alarm (video)

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
14. 9. 2026 | 12:53
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo