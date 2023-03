Nova bitka med Realom in Uefo

Španski nogometni velikan Real Madrid je zavrnil ponudbo Evropske nogometne zveze glede odškodnine za navijače, prizadete v okolici pariškega štadiona Stade de France v lanskem finalu lige prvakov. Gre le še za novo poglavje nesoglasij med Uefo in španskim klubom, med katerima je najmočneje odmeval zaplet okrog t. i. superlige.

Uefa je namreč v torek objavila, da bo nogometnemu velikanu iz Liverpoola povrnila stroške za vseh 19.618 vstopnic ter stroške organizacije, potem ko se je tekma v francoski prestolnici začela s 37-minutno zamudo in so navijači s težavo vstopili na štadion.

Navijači Real Madrida in drugi obiskovalci, ki jih je prizadel kaos na Stade de France, bi prav tako lahko zahtevali odškodnino, toda očitno bodo vsak primer obravnaval posebej. Vračila kupnine navijačem španskega velikana, ki izpolnjujejo merila, bi tako proučila Uefina služba za stike s strankami na podlagi zahtev, prejetih od kupcev vstopnic. Enako velja za nevtralne navijače, ki so vstopnice kupili neposredno pri Uefi in so upravičeni do vračila.

Real je danes to možnost kompenzacije zavrnil, saj naj bi bila ta »nezadostna«. V izjavi za javnost so sporočili, da ne bodo sodelovali z načrtom krovnega organa evropskega nogometa.

V poročilu je komisija trdila, da so na policijski model ob omenjenem finalu lige prvakov vplivala tudi napačna namigovanja, češ da so navijači Liverpoola grožnja za javni red in mir.