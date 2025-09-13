Nova blamaža Olimpije

Nogometaši Olimpije so doživeli novo blamažo. V osmem kolu 1. SNL so z 2:3 (2:0) klonili pred igralci kluba Kalcer Radomlje. Potem ko so Ljubljančani v prvem polčasu povsem nadzorovali dogajanje na igrišču in vodili z dvema goloma prednosti, so v drugem delu povsem popustili, odločnejši gostitelji pa so prišli do zasluženega preobrata.

Zeleno-beli, ki jih je pred dnevi zapustil Peter Agba, so imeli v uvodnih 20 minutah terensko premoč, so prešli v vodstvo v 23. minuti. Radomljani so se poigravali pred svojimi vrati, nakar je Agustin Doffo ukradel žogo, jo oddal Diogu Pintu, ta pa je v osrčju kazenskega prostora našel Ivana Durdova, ki je zadel za 1:0.

V 35. minuti so Ljubljančani prišli še do najstrožje kazni, potem ko je Andrej Pogačar spotaknil Marka Bresta. Z bele točke je streljal Pinto in zanesljivo zadel za 2:0. V drugem polčasu so gostitelji zaigrali precej odločneje in v 52. minuti zmanjšali zaostanek. Pogačar je z glavo poslal žogo v prazen prostor, kamor je stekel Nikola Jojić in dobil dvoboj ena na ena z Matevžem Dajčarjem.

Olimpija je poskušala domačo ekipo umiriti s trojno menjavo v 64. minuti, ko se je prvič predstavil tudi Jasmin Kurtić. A tudi po tem so bili nevarnejši Radomljani, ki so se zasluženega izenačenja veselili v 78. minuti, ko je z roba kazenskega prostora natančno meril Jaša Martinčič. Že pet minut pozneje je svoj prvi gol po več kot 60 tekmah v slovenski ligi dosegel Ognjen Gnjatić za popoln preobrat. Udaril je z glavo, žoga je nato zadela še Veljka Jelenkovića in končala v mreži po neposrečenem Dajčarjevem posredovanju.

Radomljani bodo v 9. kolu prihodnjo nedeljo gostovali pri Muri, Olimpija pa bo dan prej gostila Bravo.

Izidi 8. kola 1. SNL:

Danes

Radomlje – Olimpija 3:2 (Jojić 52., Martinčič 78., Gnjatić 83.; Durdov 23., Pinto 36. 11-m)

Maribor – Mura (20.15)

Jutri

Primorje – Aluminij (15.00)

Koper – Celje (17.30)

Bravo – Domžale (20.15)