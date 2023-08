Nova dva zadetka Kana: Za mano je nekaj izjemnih tednov

Prestop Harryja Kana je bil izven klasičnih finančnih okvirjev Bavarcev, a so pri Bayernu dobro vedeli, da se splača globoko seči v žep za kapetana angleške reprezentance. Čeprav s soigralci praktično še ni treniral, je na prvih dveh tekmah v bundesligi že dosegel tri zadetke za bavarskega velikana.

Včeraj je prepričljivo, s 3:1 padel še Augsburg na bavarskem derbiju, Kane pa je dosegel drugi in tretji zadetek na tekmi. Prvega je prispeval Leroy Sane, po njegovem strelu se je žoga od vratnice odbila v branilca Augsburga Felixa Uduokhaia in v mrežo, uradno je šel v zapisnik avtogol. A to niti ni pomembno, navijače navdušuje kemija, ki je že zdaj vidna med Sanejem in Kanom, udarnima igralcema Bayernovega napada.

»Harry Kane, Harry Kane,« je donelo s tribun Alianz Arene, junak dvoboja pa je v izjavi povedal: »V takšni atmosferi je brilijantno igrati tekme, ne morem se vam dovolj zahvaliti, hvaležen sem prav vsakemu, ki vzklika moje ime. Najbolj pomembno je, da zmagujemo kot ekipa. Za mano je res nekaj norih tednov, vse skupaj je pravi vrtinec, a v tem zelo uživam.«

Kane je, ob selitvi na Bavarsko, v teh dneh dobil še četrtega otroka, tako da je za njim resnično pestro obdobje.