Nekdanji prvaki iz Nove Gorice na robu propada

V Novi Gorici se odvija zgodba, ki je bila še pred nekaj leti skoraj nepredstavljiva. Klub z bogato tradicijo in štirimi naslovi državnega prvaka je danes ujet v globoko krizo, ki se odraža tako na rezultatih kot v pisarnah. Po jesenskem delu prvenstva je Gorica zasidrana na zadnjem mestu druge slovenske lige, izpad pa je le še formalnost. Ugled regije brani ajdovsko Primorje.

Težave niso zgolj na igrišču. Zaradi neurejenih finančnih obveznosti je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) klub močno sankionirala – prepovedali so registracijo novih nogometašev, poroča 24ur. To pomeni, da Gorica v zimskem prestopnem roku ne bo smela pripeljati nobenih okrepitev, ne glede na športne potrebe ekipe.

Jedro problema ostajajo finančne režave. V klubu so jeseni računali na vstop turških vlagateljev, ki naj bi stabilizirali poslovanje, a obljubljena sredstva do danes niso prispela, novi investitor pa se je v javnosti oglasil le nekajkrat. Posledice so hude in boleče, igralci v tekoči sezoni še niso prejeli plač, skupni dolg kluba pa naj bi presegel pol milijona evrov.

Novogoriški navijači so bili na tekmah prve lige vedno dobro razpoloženi, zdaj pa je razlogov za veselje malo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Predsednik kluba Uroš Blažica je še pred tedni javno zatrjeval, da je prihod prvega finančnega vložka tik pred vrati, a se napovedi niso uresničile. Medtem je potrpljenje v slačilnici vse tanjše. Nekateri igralci se po zimskem premoru sploh nočejo vrniti na priprave, saj je njihova negotovost (sploh brez plačila) močno negotova.

V prvenstvu še niso dosegli zmage, zdaj pa ne bodo mogli niti izboljšati igralskega kadra. Najboljša možnost za Goričane je izstop iz tekmovanja in ponovni začetek v četrti ligi. Slovenski nogomet že pozna nekaj tovrstnih zgodb, med drugim so se morali iz nižjih lig nazaj na vrh prebiti Olimpija, Mura in Koper. Podobna usoda čaka tudi Domžale, tudi tamkajšnji nogometaši ne vedo, ali bodo spomladi še lahko igrali med elito.