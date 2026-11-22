Nogometaši Interja iz Miamija so v uvodni tekmi prvega kroga končnice severnoameriškega prvenstva MLS na domačem igrišču z 0:3 izgubili proti Columbus Crew. Lionel Messi se je tik pred koncem prvega polčasa znašel v središču pozornosti, potem ko je žogo iz avta vrgel v obraz napadalca Columbusa Gonzala Tapie.

Do incidenta je prišlo ob koncu prvega polčasa, ko je Miami zaostajal z 0:1 in igral z nogometašem manj. Sodnik Allen Chapman je rumeni karton pokazal obema nogometašema. Trener Columbusa Laurent Courtois je bil prepričan, da bi moral Messi prejeti rdečega, Chapman pa je svojo odločitev za rumenega zagovarjal z obrazložitvijo, da je bila sila pri metu žoge premajhna za izključitev.

»Vsi vedo, da bi moral dobiti več kot rumeni karton. To je res žalostno,« je po tekmi dejal Courtois. Miami je že od 36. minute igral z desetimi nogometaši, saj je moral Gonzalo Lujan po drugem rumenem kartonu z igrišča. Columbus je povedel v deveti minuti, ko je bil z bele točke natančen Čilenec Tapia. Gostje so zmago potrdili v drugem polčasu. Taha Habroune je v 52. minuti povišal na 2:0, Tapia pa je šest minut pozneje dosegel še svoj drugi gol na tekmi.

Lionel Messi je poskrbel za incident. FOTO: Jc Ruiz/AFP

Messi je imel v prvem polčasu dve dobri priložnosti za izenačenje, a ga je obakrat ustavil vratar Columbusa Patrick Schulte. Argentinski zvezdnik je pred tekmo prejel tudi nagrado zlati čevelj za najboljšega strelca rednega dela sezone, v katerem je dosegel 26 golov. Nagrado je osvojil drugo leto zapovrstjo in postal prvi nogometaš v zgodovini MLS s takšnim dosežkom.

Columbus, ki je bil v rednem delu sedmi v vzhodni konferenci, je tako naredil pomemben korak proti napredovanju. V prvem krogu končnice ekipe igrajo na dve zmagi, zato bi lahko Columbus z uspehom na drugi tekmi prihodnji petek na domačem igrišču že izločil branilce lovorike.

Dallas s 3:0 odpravil Portland

V preostalih sobotnih tekmah končnice je Dallas doma premagal Portland s 3:0. Urugvajec Joaquin Valiente je dosegel dva gola (v 53. in 55. minuti), končni izid pa je v četrti minuti sodnikovega dodatka postavil Samuel Sarver. New England je bil z 2:0 boljši od Philadelphie. Devetnajstletni Peyton Miller je najprej sprožil akcijo za vodilni zadetek, ki ga je v 10. minuti dosegel Nathan Harriel z avtogolom, nato pa je v 73. minuti zadel še sam.

Slovenski reprezentant David Brekalo je z Orlandom Cityjem izpadel že v dodatni izločilni tekmi za uvrstitev v končnico. Orlando je 19. novembra doma izgubil proti Cincinnatiju z 1:3, Brekalo pa je tekmo začel v prvi enajsterici.