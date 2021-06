Nova priložnost za slovensko ekipo na euru 2020

Evropsko prvenstvo se bo konec tedna prevesilo v drugi del tekmovanja s prvimi tekmami osmine finala. Svoje »kvalifikacije« so imeli v prvem delu tudi sodniki, ki so želeli narediti dober vtis na nadrejene. Med možmi v črnem, ki so po naših informacijah pustili pozitiven vtis, je tudi ekipa slovenskega sodnika Slavka Vinčića.



Vinčić in sodelavci so dobili v roke dve tekmi. Najprej dvoboj skupine E med Španijo in Švedsko, pozneje še spopad Švice in Turčije v skupini A. Za opravljeno v Sevilli ni bilo pripomb, Vinčić pa je spravil pod streho tudi malenkost zahtevnejši večer v Bakuju.



Med 70. in 80. minuto je pokazal več rumenih kartonov in tudi edini morebiten incident hitro razrešil z opominom – ko je Granit Xhaka zahteval najstrožjo kazen po padcu v kazenskem prostoru Turčije. Vinčić si prav zavoljo tega lahko obeta še eno priložnost v izločilnih dvobojih, morda že v osmini finala.

