Nova žrtev mariborskega projekta brez repa in glave

Igra brez repa in glave, čudna selekcija moštva brez pravega karakterja in vse večja jeza navijačev v Ljudskem vrtu so botrovali pričakovani odločitvi. Po mizernem uvodu v sezono so se turški lastniki zahvalili za sodelovanje trenerju Tugberku Tanrivermisu, ki je stopil v prevelike čevlje.

Neizkušenega trenerja ni rešil niti potni list, tako kot predhodnik na klopi Boštjan Cesar ni bil kos (nerealno?) visokim pričakovanjem vodstva kluba. Kako naprej, v tem trenutku verjetno ve le lastnik Acun Ilicali. Začasno bo moštvo vodil Radovan Karanović, sicer selekcije U19, ime novega stratega pa naj bi v Ljudskem vrtu obelodanili v naslednjih dneh.