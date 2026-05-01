Vojna spreminja Savdsko Arabijo, na vrhu pa Cristiano Ronaldo

Je na obzorju konec sanjskih in megalomanskih investicij v vrhunski globalni šport na Arabskem polotoku? Odločitev savdskega državnega investicijskega sklada Public Investment Fund (PIF), da ob koncu sezone preneha financirati serijo LIV Golf, je odprla vprašanja o prihodnosti tega projekta in širše o vzdržnosti savdskih vlaganj v finančno drage športne panoge.

LIV Golf, ustanovljen leta 2022, je v nekaj letih ustvaril več milijard evrov izgube, zato po oceni sklada »obsežne naložbe niso več skladne z aktualno investicijsko strategijo in makroekonomskimi razmerami«. Kljub umiku PIF poudarja, da ostaja šport prednostno področje, vendar pod bolj selektivnimi in finančno vzdržnimi pogoji, navajajo v analizi novinarji BBC.

Več deset milijard evrov

Savdska Arabija je v zadnjem desetletju v šport vložila več deset milijard evrov in si prizadevala postati globalno središče – z organizacijo velikih boksarskih dvobojev, dirk formule 1, teniških turnirjev in konjeniških prireditev. Pomemben del strategije je bilo tudi privabljanje največjih športnih zvezdnikov, med njimi nogometnega superzvezdnika Cristiana Ronalda, ki se je pridružil savdski ligi in postal njen globalni obraz. Ključni projekt države v tej smeri ostaja svetovno prvenstvo v nogometu leta 2034, ki bo prav v Savdski Arabiji.

V zadnjem letu se kaže preobrat. Zaradi proračunskega primanjkljaja v višini 73 milijard dolarjev, nižjih prihodkov od nafte in povečanih izdatkov je PIF začel pregledovati svoje naložbe. Poudarek se seli k dolgoročni donosnosti in »ustvarjanju trajne vrednosti«. Med posledicami so odpovedi ali zamrznitve projektov: zimske azijske igre 2029, odhod zaključnega turnirja WTA po treh letih ter odpoved nekaterih drugih športnih pobud.

Po oceni strokovnjaka z univerze Loughborough University Johna Rewilaka se Savdska Arabija sooča z velikimi stroški priprav na mundial 2034, zato »prerazporeja sredstva in daje prednost infrastrukturi ter varnosti pred prestižnimi športnimi projekti«. Na odločitve vplivajo tudi geopolitične napetosti in rast stroškov gradnje.

Newcastle ostaja del naložb

Kljub temu nekateri segmenti ostajajo stabilni ali celo v ospredju. Rijad bo julija gostil svetovno prvenstvo v e-športih in boksarski dvoboj Anthonyja Joshue, prihodnje leto pa še azijski nogometni pokal. Država vlaga zajetna sredstva tudi v novo dirkališče formule 1 ter krepi ambicije v kriketu.

Po navedbah BBC ostaja nespremenjena tudi dolgoročna podpora angleškemu klubu Newcastle United, v katerem je PIF večinski lastnik. Savdska strategija športnih vlaganj se torej ne končuje, temveč preoblikuje, na vrhu prioritet še močneje ostaja vrhunski nogomet kot prvi med globalnimi športi. Primer LIV Golf pa je jasen signal, da obdobje neomejenega vlaganja popušča – in da tudi v svetu športa nič več ni samoumevno.