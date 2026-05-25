Nogomet

NZS predstavila osvežene drese, reprezentanti jih bodo oblekli že junija

Navdih za novi dres prihaja iz priljubljene generacije dresov iz leta 2022, prvih, ki so jih ob NZS sooblikovali tudi navijači.
L. Š.
25. 5. 2026 | 12:01
25. 5. 2026 | 12:12
2:21
A+A-

Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Ob tem je NZS predstavila nove drese reprezentance.

Kot so zapisali na spletni strani NZS, domači dres ostaja zvest tradicionalni beli barvi z modrimi in rdečimi poudarki. Gostujoča različica prihaja v modri izvedbi, ki nadaljuje prepoznavno barvno identiteto slovenskih reprezentanc.

V središču ostaja Triglav, ki se na dresu slovenske reprezentance pojavlja že več kot dve desetletji. Prvič je naša najvišja gora dobila mesto na reprezentančnem dresu prav v nogometu, in sicer na svetovnem prvenstvu leta 2002 v Južni Koreji in na Japonskem. 

Navdih za novi dres prihaja iz priljubljene generacije dresov iz leta 2022, prvih, ki so jih ob NZS sooblikovali tudi navijači. Tokratna različica ohranja ključne prepoznavne elemente in jih nadgrajuje v drznejši, sodobnejši izvedbi. Osrednji motiv ostaja geometrijski vzorec rombov, v katerega je subtilno vpeta silhueta Triglava, pod njo pa simbolično srce, edini rdeč element na dresu. Dizajn govori o povezanosti reprezentance z domovino ter o srčnosti in predanosti, s katerima naši nogometaši nastopajo za državo.

Posebno pozornost je dobila tudi tipografija. Priimki in številke na dresih so zapisani v pisavi Plecnik, ki izhaja iz ročno izrisanih črk arhitekta Jožeta Plečnika in tako na dres prinaša še en kos slovenske dediščine. Za potrebe tiska na drese smo pisavo nekoliko prilagodili in jo uskladili z zahtevami Uefe.

Slovenska reprezentanca bo novi dres prvič nosila na junijskih preizkušnjah, najprej 4. junija v Ljubljani proti Cipru, potem pa še tri dni kasneje v Varaždinu proti Hrvaški.

Razno
Ujete tisočinke:

Nogometašice Barce osvojile Ligo Prvakinj (FOTO)

Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
Dejan Mijović 25. 5. 2026 | 13:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Padla velikana

Italija nič več obljubljena dežela

Vrsto let je bila ena od najmočnejših petih evropskih lig rajska za slovenske nogometaše, v minuli pa so minute v najmočnejši ligi zbrali le trije igralci.
25. 5. 2026 | 12:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Spolne zlorabe v pariških vrtcih: policija preiskuje več kot sto primerov

Oblasti v Franciji preiskujejo obtožbe, da so šolski nadzorniki otroke lasali in odrivali, jih spolno zlorabljali in jim odrekali hrano.
25. 5. 2026 | 12:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Brdo pri Kranju

Cesar vpoklical 16-letnega Korena in Soklerja, na seznamu ni Šeška

Selektor je razkril ekipo, ki se bo v prijateljskih tekmah junija udarila s Ciprom in Hrvaško.
25. 5. 2026 | 12:19
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (25. 5.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 25. 5. 2026 | 12:06
Preberite več
