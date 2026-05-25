NZS predstavila osvežene drese, reprezentanti jih bodo oblekli že junija

Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Ob tem je NZS predstavila nove drese reprezentance.

Kot so zapisali na spletni strani NZS, domači dres ostaja zvest tradicionalni beli barvi z modrimi in rdečimi poudarki. Gostujoča različica prihaja v modri izvedbi, ki nadaljuje prepoznavno barvno identiteto slovenskih reprezentanc.

V središču ostaja Triglav, ki se na dresu slovenske reprezentance pojavlja že več kot dve desetletji. Prvič je naša najvišja gora dobila mesto na reprezentančnem dresu prav v nogometu, in sicer na svetovnem prvenstvu leta 2002 v Južni Koreji in na Japonskem.

Navdih za novi dres prihaja iz priljubljene generacije dresov iz leta 2022, prvih, ki so jih ob NZS sooblikovali tudi navijači. Tokratna različica ohranja ključne prepoznavne elemente in jih nadgrajuje v drznejši, sodobnejši izvedbi. Osrednji motiv ostaja geometrijski vzorec rombov, v katerega je subtilno vpeta silhueta Triglava, pod njo pa simbolično srce, edini rdeč element na dresu. Dizajn govori o povezanosti reprezentance z domovino ter o srčnosti in predanosti, s katerima naši nogometaši nastopajo za državo.

Posebno pozornost je dobila tudi tipografija. Priimki in številke na dresih so zapisani v pisavi Plecnik, ki izhaja iz ročno izrisanih črk arhitekta Jožeta Plečnika in tako na dres prinaša še en kos slovenske dediščine. Za potrebe tiska na drese smo pisavo nekoliko prilagodili in jo uskladili z zahtevami Uefe.

Slovenska reprezentanca bo novi dres prvič nosila na junijskih preizkušnjah, najprej 4. junija v Ljubljani proti Cipru, potem pa še tri dni kasneje v Varaždinu proti Hrvaški.