Novi kralj instagrama po zaslužku

Lionel Messi bi lahko Cristianu Ronaldo vzel sloves kralja instagrama, potem ko mu je naslov svetovnega prvaka prinesel devetmilijonski spletni bonus.

Ronaldo je lani z družabnim omrežjem zaslužil 2,7 milijona evrov, Messi 1,7 in indijski zvezdnik kriketa Virat Kohli 1,1 milijona.

Ronaldo je bil tih od 10. decembra, saj je sklepal pogodbo z Al Nasrom, Messi pa je zablestel s fotografijo, na kateri dviga Fifin pokal, ki je dosegla rekordnih 75 milijonov všečkov. Petdeset milijonov jih je nabrala fotografija, na kateri spi s trofejo.

Zvezdnik PSG ima 414 milijonov sledilcev, kar je manj od Ronalda (529 milijonov). V zadnjih tednih je Messijev račun promoviral pivo Budweiser, računalniški igrici Call of Duty in eFootball, energijsko pijačo Gatorade, kriptoborzo Bitget in očala Orcam.

Četrti na seznamu instagram zaslužkarjev je bil lani Neymar z 890.000 evri, za njim Lebron James (620.000).