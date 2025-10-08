Novi mejnik Cristiana Ronalda: prvi nogometni milijarder

Cristiano Ronaldo je postal po poročanju poslovnega in tržnega portala Bloomberg prvi nogometni milijarder v zgodovini. Portugalski zvezdnik je mejo milijarde evrov prebil z zadnjim podaljšanjem pogodbe z vodstvom savdskega kluba Al Nasr, vrednim slabih 360 milijonov evrov.

Ronaldovo premoženje pri Bloombergu ocenjujejo na nekaj več kot 1,2 milijarde evrov. S tem je 40-letni Portugalec edini nogometaš, ki je prebil to mejo po Bloombergovem izračunu indeksa milijarderjev.

To je 40-letnemu Portugalcu uspelo s številnimi sponzorskimi pogodbami, svojo blagovno znamko ter z osebnimi poslovnimi podvigi in bogatimi pogodbami predvsem v Savdski Arabiji, kjer igra od začetka leta 2023. Nazadnje je za dve sezoni podaljšal sodelovanje s svojim zdajšnjim klubom, pogodba pa je vredna okoli 178 milijonov evrov na leto. Ronaldo že tako ali tako med športniki zasluži največ na leto.

Pri Bloombergu so ocenili, da je portugalski as s klubskimi pogodbami med letoma 2002 in 2023 zaslužil okoli 480 milijonov evrov, zgolj v slabih treh letih v Savdski Arabiji pa še skoraj enkrat toliko.

Ronaldo se lahko pohvali tudi s tem, da ima med športniki največ sledilcev na družbenih omrežjih. Teh ima po zadnjih podatkih kar 660 milijonov.