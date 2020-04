»Novi« nogomet bo drugačen

Madrid – Nogomet bo drugačen, ko bo ponovno zaživel, meni Rafael Ramos, predsednik združenja zdravnikov španskega nogometa. »Med drugim bo moralo biti vse, kar služi za igro, sterilizirano pred tekmo, med polčasom in po dvoboju, tudi igrišče in žoge,« je povedal za El Pais in dodal: »Tudi igralci bodo drugače pristopali igri.«



Po njegovem mnenju se bodo morale ekipe pripraviti na drugačne strategije napada in napada ter se prilagoditi na protokole za zajezitev pandemije novega koronavirusa, ki se bodo zahtevali za ponoven začetek tekmovanj. »Na začetku igralci gotovo ne bodo pristopali do drugih z istim osebnim kontaktom kot prej. Videli bomo drugačen nogomet. Med drugim ne bo toliko držanja v kazenskem prostoru po kotih kot prej,« meni Rafael Ramos.



Španski minister za zdravje Salvador Illa je na današnji novinarski konferenci ocenil, da španska nogometna igrišča bržkoe ne bodo zaživela do poletja, in dodal, da je vsaka napoved, kdaj se bo špansko prvenstvo začelo, ta čas preuranjena.