Novi obrazi v Podgorici, Cesar nad Črnogorce s premešano enajsterico

Slovenska nogometna reprezentanca je ob 18. uri v Podgorici odprla drugo prijateljsko tekmo v ciklu, potem ko je v soboto na Madžarskem izgubila z 0:1. Slovenija si proti Črni gori želi prekiniti niz sedmih tekem brez zmage, v katerem je dosegla le tri gole. Selektorja Mirko Vučinić (Črna gora) in Boštjan Cesar (Slovenija) sta močno premešala začetni enajsterici v primerjavi s soboto, ko sta igrali z Andoro in Madžarsko.

Črna gora (4-4-2): Petković; Vukčević, Vujačić, Savić, Marušić; Hakšabanović, Bulatović, Janković, Camaj; Krstović, Osmajić; selektor: Mirko Vućinić; Slovenija (3-5-2): Vekić; Ratnik, Bijol, Drkušić; Karničnik, Horvat, Elšnik, Svetlin, Urbančič; Viptonik, Šturm; selektor: Boštjan Cesar.

Slovenija ima proti Črni gori ugodno medsebojno statistiko, zadnjo tekmo je dobila leta 2022. Junija jo čakata še pripravljalni tekmi s Ciprom in Hrvaško, jeseni pa nastopi v ligi narodov proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji.