Novi Olimpijin trener bo bržčas na tribuni

Ljubljana

Ne le Ante Vukušić, mestni derbi naj bi zaradi poškodbe gležnja izpustil tudi drugi osmoljenec tekme s Celjem Endri Čekiči. FOTO: Jože Suhadolnik



Safeta imam rad, a je vedel, kaj me moti

Štirje za prvo zmago V Kidričevem (18) in v Velenju (20) se bodo pomerila moštva, ki po pokoronskem nadaljevanju sezone še niso zmagala. Edino točko so osvojile Domžale, ki pa bodo pri zadnjem Rudarju in z novim trenerjem Dejanom Đuranovićem le imele priložnost za poln izkupiček. Razburljivo bo tudi v Kidričevem, Aluminij si ne sme privoščiti novega spodrsljaja, če še želi mešati štrene pri vrhu, oslabljeni Tabor pa upa, da bo po močnih odporih v prvih dveh tekmah in porazih iztržil vsaj točko. Zaradi kartonov bodo tekme izpustili: Leon Sever, Stefan Stevanović, Mario Zebić (vsi CB24 Tabor), Leon Črnčič, David Kašnik, Aljaž Krefl (vsi Rudar), Janez Pišek, Sven Šoštarič Karič, Nikola Vujadinović (vsi Domžale).



Proti navdihnjenem Bravu brez prvega strelca

Mladen Rudonja ima pri Milanu Mandariću zaupanje, da oblikuje igralsko zasedbo za naslednjo sezono. FOTO: NK Olimpija

Magny Bagnack se vrača in odhaja

- Kdo bo vodil Olimpijo v današnjem mestnem derbiju 28. kola 1. SNL? Za 90 minut bo vloga pripadla tihemu možu iz ozadja, ki je bil vseskozi vdan in tesen sodelavec odstavljenega. Toda Rečanova vloga bo kratka, že v četrtek, če ne bo zapletov, bo Olimpija predstavila novega trenerja. »Izbrali bomo človeka, ki bo Olimpijo vodil v kvalifikacijah za ligo prvakov,« je zatrdilOlimpijin predsednik je na včerajšnjem druženju s sedmo silo ob njegovi peti obletnici delovanja pri Olimpiji in bivanja v slovenskem glavnem mestu skrival, kdo bi lahko bil Hadžićev naslednik, a v Ljubljani je bil že viden srbski strokovnjak. Če bo nocoj na tribuni v Stožicah, bo jutri bržčas tudi uradno potrjen. Bolj odkrito je Mandarić govoril o tem, zakaj je povlekel potezo, s katero je znova vznemiril zeleno-bele navijače. In še marsikoga drugega po vsej Sloveniji.»Vedno vlečem poteze, za katere mislim, da so dobre za klub,« je v duhu gorečega zeleno-belega pojasnil predsednik, ki se je pri Olimpiji še posebno usposobil za menjavanje trenerjev. V petih letih se jih je izmenjalo že deset.Po tem, kar je rekel, bi mu težko očitali, da je ukrepal, še preden je dobro razmislil. Čeprav je še tako nenavadno, da se je odrekel trenerju, ki je Olimpijo pustil na vrhu lestvice in z njo pretežni del sezone navduševal. Rdeča nit vzroka za menjavo je bila vidna tudi proti Celju.»Moštvo deluje zaspano, nikogar ni, ki bi ga predramil, povzdignil glas. Takšno stanje se vleče že predolgo. Verjemite mi, vedno je težko menjati trenerja in tudi Safeta, ki ga imam rad. Ampak vedel je, kaj me moti, to sem mu povedal že prej,« je bil o svoji pravilni odločitvi prepričan predsednik, ki ima resne kupce za Olimpijo.»Rotijo me, naj ostanem še do konca leta ali sezone, dokler ne bi povsem spoznali kluba in okolja,« je razkril, da tako želita dva morebitna kandidata za prevzem.Mandarić verjame, da bo Olimpija prvak in da ne bo tako trpel do konca prvenstva. Upa, da bo imel novi trener več poguma pri uveljavljanju mlajših igralcev, kar je bil še en njegov očitek Hadžiću, ki mu je ponudil, da bi prevzel položaj vodje mladinske šole ali da bi bil glavni skavt.Olimpiji se bo v Stožicah postavil po robu navdihnjeni Bravo, ki se je po dveh zmagah utrdil v sredini lestvice. Ne bi bilo presenečenje, če bi pokazal zvrhano mero vzvišenosti in poguma, a bi veljalo biti previden. Zeleno-beli bodo resda igrali brez kaznovanega prvega strelca, za katerega je Mandarić napovedal, da ne bo več tako učinkovit, kot je bil, in da bi bilo najbolje, če bi ga lahko pozimi prodal.V osrčje obrambe se bo zagotovo oster kot britev vrnil Magny Bagnack. Kamerunec bo do konca sezone morda najmočnejše orožje v moštvu, ki je v derbiju proti Celju pogrešalo njegovo ostrino.»Zdaj nima več skrbi, kje bo igral v naslednji sezoni. Lahko bo neobremenjen in hkrati motiviran. S Partizanom smo uskladili vse podrobnosti prestopa. Resda nisem najbolj zadovoljen z denarnim izkupičkom, toda zakaj bi s silo zadrževali igralca, ki ga vleče drugam?« je predsednik razkril del kadrovske kombinatorike, v kateri je tudi prihod novega vratarja, morda starega