Novi rekord Jana Oblaka v ligi prvakov, Diegu Simeoneju vidno odleglo

Slovenski čuvaj mreže Jan Oblak je v 49 nastopih v ligi prvakov zbral že 26 tekem, na katerih ni prejel niti enega gola. Noben drug vratar v tako kratkem času v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju ni tolikokrat svoje mreže ohranil nedotaknjene. Marc-André ter Stegen je, denimo, za toliko tekem brez gola potreboval 57 nastopov.

Ljubljana – Da se nogometašem Liverpoola v prvi tekmi osmine finala lige prvakov v Madridu ne obeta nič dobrega, je bilo mogoče sklepati že po njihovi zadnji predstavi v elitni angleški ligi, v kateri so minulo soboto dolgo trli odpor zadnjeuvrščenega Norwicha, preden so ga tudi strli za tesno zmago z 1:0.Čeprav so imeli branilci lovorike tudi na štadionu Wanda Metropolitano bistveno večjo posest žoge od tekmecev (v odstotkih 67:33), so špansko prestolnico zapuščali poraženi (0:1). Zmagoviti gol za Atletico je že v četrti minuti dosegel Španec, za najboljšega igralca tekme pa so razglasili njegovega soigralcaZanimivo, da »rdeči« v dobrih devetdesetih minutah v okvir vrat slovenskega čuvaja mreženiso sprožili niti enega strela! To se jim je zgodilo šele drugič, odkar je njihovo vodenje leta 2015 prevzel trener»Ko proti takšnemu moštvu, kot je Atletico, zaostajaš z 0:1, je težko zasukati rezultat. Njihov edini cilj je, da ga (za)držijo, zadovoljni bi bili že z neodločenim izidom. A ni še konec,« je poudaril 52-letni Nemec in v isti sapi pribil, da se že veseli povratnega dvoboja 11. marca na Anfieldu.Njegov kolega na Atleticovi klopije bil po sinočnji tekmi – razumljivo – bistveno bolj zadovoljen. »To je zelo pomembna zmaga za naš klub. Z uspehi si krepimo samozavest, zmage namreč 'rojevajo' nove zmage,« je vidno odleglo 49-letnemu Argentincu, potem ko so si njegovi varovanci priigrali ugodno izhodišče pred povratnim dvobojem v Liverpoolu.»Ker (še) nismo osvojili nobene lovorike, to še ne more biti naš najboljši večer doslej, toda premagali smo najboljše moštvo na svetu, zato tega dneva zlepa ne bom pozabil,« je pristavil Simeone in priznal, da v osmih letih, kar deluje kot trener v Madridu, še ni doživel takšnega vzdušja na domačem štadionu.»Bil je izjemno čustveno. Naši igralci in gledalci so dihali kot eno in skupaj dosegli pomembno zmago,« je enega od ključev do včerajšnjega uspeha razkril argentinski strokovnjak, ki se zaveda, da še zdaleč niso v četrtfinalu. »Pred nami je še ena zelo težka tekma,« je še dejal Simeone.