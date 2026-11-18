Novi trener Manchester Uniteda Mauricio Pochettino je včeraj po zmagi reprezentance Združenih držav Amerike zatrdil, da bo spremenil razmerje moči v največjem mestu severa Anglije. Ameriško reprezentanco je argentinski strateg na svoji zadnji tekmi pred vrnitvijo na Otok popeljal do zmage z 2:0 nad Haitijem.

V pogovoru s Pochettinom za TNT Sports je analitik DaMarcus Beasley, ki je eno sezono preživel na posoji pri Manchester Cityju, dejal, da bo Manchester vedno moder. Nato mu je Pochettino odgovoril: »Niti slučajno, boš že videl. Daj mi malo časa in se bo to spremenilo.«

Nekdanji trener Chelseaja, Tottenhama in Southamptona je s klubom podpisal pogodbo do poletja leta 2029, njegov mandat pri rdečih vragih pa se uradno začenja danes. »Navdušeni smo, ker je nov izziv velik, a prav ta adrenalin je tisto, kar si želiš občutiti,« je povedal Pochettino, ki je nekatere člane svoje strokovnega štaba že pred dnevi poslal v Manchester.

»Čaka nas drugačno delo, a imamo izkušnje, da se bomo s tem spopadli. Pri našem pristopu k vsem zadevam moramo vključiti tudi zdravo pamet. Zavedamo se, da to ni situacija, ki bi bila primerna za klub, kot je Manchester United, niti za navijače,« je bil odločen novi trener slovenskega napadalca Benjamina Šeška. Prvi test zanj bo izjemno zahteven, saj se bodo rdeči vragi v nedeljo na Anfieldu pomerili z Liverpoolom.