Novi spektakel v mestu ob Savinji

Celje danes doživlja še enega svojih velikih nogometnih dnevov zadnjega obdobja. Pred nogometaši trenerja Alberta Riere je še ena odmevna predstava, tokrat za točke konferenčne lige z enim od poljskih športnih velikanov – Legio iz Varšave.

Celje: Legia Varšava 0:0* Štadion Z'Dežele, gledalcev 8000. Celje: Leban; Karničnik, Juanjo Nieto, Bejger, Tutiskinas; Avdyli, Kvesić, Jevšenak; Kovačević, Josifov, Šturm. Legia: Tobiasz; Vinagre, Kapuadi, Pankov, Wszolek; Urbanski, Augustyniak, Kapustka; Stojanović, Čolak, Krasniqi.

Štadion je razprodan, izjemnemu ozračju bodo svoje prispevali tudi tradicionalno glasni privrženci poljskega kluba. Pri slednjem pa ena udarnih vlog pripada našemu dolgoletnemu reprezentantu Petru Stojanoviću. Na zadnjem Kekovem seznamu pa so trije celjski nogometaši – vratar Žan Luk Leban, branilec Žan Karničnik in napadalec Danijel Šturm. Udarni adut celjske sezone v konferenčni ligi pa je hrvaški napadalec Franko Kovačević, v teh jesenskih dneh strelec prav vseh petih golov za Celjane v ligaškem delu tega tekmovanja.