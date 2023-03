Novi trener bo le pomagal, zadnjo besedo bomo imeli igralci

V nadaljevanju preberite:

Žiga Kous je ob Maticu Maruški, Kaiu Cipotu, Klemnu Pucku in Mihaelu Klepaču med zadnjimi iz šampionskega rodu, ki je pod Šimundževo taktirko doma osvojil vse, kar je bilo mogoče, in se vpisal še na evropski zemljevid z uvrstitvijo v konferenčno ligo. Po lanskem zimskem Šimundževem odhodu v Bolgarijo k Ludogorcu je Mura šla v obnovo, ki pa ni šla v želeno smer.

»V nogometu ali nasploh v športu velja, da je težko priti na vrh, še težje je na njem ostati. Vsi smo se zavedali, da kdorkoli bo stopil v velike Šimundževe čevlje, ne bo imel lahke naloge. Moštvo je doseglo vrhunec, zato so bile spremembe pričakovane. Veliko igralcev je šlo na boljše. Zaslužili so si,« je 30-letni veteran, prej po številnih tekmah, kot pa po letih, nakazal vzroke, ki so pripeljali do zdajšnjega nezavidljivega položaja.