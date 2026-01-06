Novi trener s Chelseajem podpisal kar šestletno pogodbo

Potem ko je klub na silvestrovo zapustil Enzo Maresca, je Chelsea danes zaposlil novega trenerja Liama Roseniorja. Angležu so v Londonu ponudili šestletno pogodbo.

41-letni Anglež je pred tem 18 mesecev preživel v francoski ligi, kjer je na 63 tekmah vodil RC Strasbourg (32 zmag, 14 remijev, 17 porazov). Rosenior je bil tudi zato glavni favorit za prevzem nove vloge, saj sta tako Strasbourg kot tudi Chelsea v lasti podjetja BlueCo, ki ga vodi Todd Boehly.

Benjamin Šeško medtem čaka na naslednika Rubena Amorima, ki ga je United včeraj odpustil.

»Zelo sem počaščen, da sem postal trener Chelseaja. To je klub z edinstveno mentatliteto in izjemno zgodovino,« je dejal Rosenior ob predstavitvi.

Kalil se je kot pomočnik Rooneya

Roenior je svojčas tudi igral v prvi angleški ligi. Najdlje je igral za Hull City, za ekipo je nastopil na 161 tekmah, svojo igralsko kariero pa je končal leta 2018.

Takoj zatem se je podal v trenerske vode in postal pomočnik trenerja pri mladinski selekciji Brightona. Nato se je preselil v Derby County, kjer je bil pomočnik Waynea Rooneya, ko so slednjega odpustili, pa je Rosenior prevzel vlogo glavnega trenerja. 12 tekem je vodil Derby, nato je postal glavni trener Hull Citya, kjer je odvodil 78 tekem in v povprečju osvojil zgolj 1,4 točke na tekmo.

Naposled je pristal pri Strasbourgu v prvi francoski ligi. Na 63 tekmah je v povprečju dosegel 1,7 točke na tekmo, Strasbourg pa v ligi trenutno zaseda sedmo mesto.

Chelsea po 20 krogih v premier ligi zaseda peto mesto, za vodilnim Arsenalom zaostajajo 17 točk. Rosenior bo ekipo prvič vodil prihodnjo soboto, ko bo njegova ekipa v pokalu FA gostovala pri drugoligašu Charltonu.