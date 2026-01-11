Novi trener Manchester Uniteda priznal: Lastnik z mano ne govori

Manchester United išče novega trenerja, medtem pa Darren Fletcher vodi prvo moštvo. Vlogo trenerja je opravljal ob remiju z Burnleyjem (2:2), tudi danes z Brightonom bo nekdanji zvezni igralec rdečih vragov sedel na klopi. Očitno pa ni v dolgoročnih načrtih solastnika Jima Ratcliffa, ki išče njegovega naslednika.

»Nisem govoril z Jimom, govoril sem le z Omarjem Berrado in Jasonom Wilcoxom. Dobil sem pooblastila, da pripravim moštvo in ga vodim na teh dveh tekmah, na to sem povsem osredotočen, o moji prihodnosti pa se nismo pogovarjali. Nihče od ljudi višje v piramidi ni govoril z menoj, le omenjena dva,« je priznal Fletcher.

Danes ga čaka težko delo z Brightonom v angleškem pokalu, nato bi vodenje moštva lahko prevzel Ole Gunnar Solskjaer. Ratcliffe naj bi se z Norvežanom sestal danes in pogovoril o možnosti, da United in Benjamina Šeška vodi vsaj do konca letošnje sezone.