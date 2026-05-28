Novi zapleti za Neymarja, odpeljali so ga zasebno kliniko

Brazilski zvezdnik Neymar je zaradi poškodbe desne mečne mišice izpustil prvi dan priprav brazilske reprezentance za svetovno prvenstvo. Brazilska nogometna zveza je potrdila, da so 34-letnika odpeljali na zasebno kliniko, kjer so opravili dodatne preglede.

Po poročanju ameriške televizijske mreže ESPN je napadalca spremljal vodja zdravniškega oddelka brazilske izbrane vrste Rodrigo Lasmar, na pregledu pa so opravili tudi magnetno resonanco. Brazilska zveza je v kliniki zahtevala popolno zasebnost ter z njo podpisala dogovor o zaupnosti, da izvidi ne bi prišli v javnosti, je pisal Globo.

Neymar je zaradi težav s poškodbo izpustil zadnje tri tekme Santosa, a je nedavno zatrdil, da je fizično pripravljen. Kljub temu je njegov nastop na prvi pripravljalni tekme Brazilije pod vprašajem. V nedeljo se bo selecao pomeril s Panamo, teden pozneje še z Egiptom.

Poleg nekdanjega zvezdnika Barcelone in Paris Saint-Germaina je na sredinem reprezentančnem treningu manjkal tudi Danilo, ki je nekaj časa skupaj z Neymarjem treniral ločeno od skupine. Selektor Carlo Ancelotti poleg omenjenega para ne more računati še na Gabriela Magalhãesa, Gabriela Martinellija in Marquinhosa, ki bodo v Brazilijo odpotovali po sobotnem finalu lige prvakov v Budimpešti.