Nov kandidat za trenerja Benjamina Šeška je selektor

Po poročanju britanskega časnika The Standard je Argentinec Mauricio Pochettino glavni favorit za prevzem vodenja Manchester Uniteda in slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška. Na klopi rdečih vragov bi zamenjal Michaela Carricka. Menjavo trenerja naj bi v klubu izpeljali v reprezentančnem odmoru.

Če bi nekdanji strateg Tottenhama in Chelseaja sprejel morebitno ponudbo z Old Trafforda, bi to pomenilo predčasno prekinitev njegove pogodbe z nogometno zvezo ZDA. Pochettino je namreč po svetovnem prvenstvu podpisal dolgoročno pogodbo do leta 2030, ki bi jo moral v primeru vrnitve v premier league predčasno prekiniti.

Angleški mediji poročajo, da je Carrickova usoda praktično zapečatena po zadnjem dramatičnem remiju proti Aston Villi (4:4). ManUtd je svojo zadnjo prvenstveno zmago slavil že davnega 30. avgusta, ko je o v drugem kolu na domačem igrišču s 5:2 premagal Ipswich. Od takrat so nanizali osem tekem brez uspeha (pet remijev in tri poraze)

The Standard ob tem opozarja na razhajanja znotraj samega upravnega odbora Manchester Uniteda: »Mnenja v vodstvu kluba so deljena. Eddie Howe je trenutno prvi izbor tehničnega direktorja Jasona Wilcoxa, medtem ko ima Julian Nagelsmann močnega zagovornika v Christopherju Vivellu, vodji kadrovske službe na Old Traffordu,« je še zapisal časnik .