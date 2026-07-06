Novo poglavje v zatonu, ki ne bi smel nikogar presenetiti

Izpad brazilske reprezentance v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu proti Norveški je v Braziliji sprožil val razočaranja in ostrih kritik. S porazom se je končalo najdaljše obdobje v zgodovini reprezentance brez naslova svetovnega prvaka, odkar je Brazilija prvič osvojila mundial.

Za številne člane zlate generacije, med njimi tudi Neymarja, je bil to najverjetneje zadnji nastop na svetovnem prvenstvu. Brazilski kapetan je po tekmi težko zadrževal čustva in je na zelenici zajokal.

Na drugi strani je Norveška dosegla enega največjih uspehov v svoji nogometni zgodovini.

Ključno vlogo je odigral Erling Haaland, ki je znova potrdil status enega najboljših napadalcev na svetu.

Brazilski mediji so tudi v selektorju Carlu Ancelottiju videli enega od krivcev za slovo od svetovnega prvenstva. FOTO: Buda Mendes/Getty Images Via AFP

Brazilski mediji so se na izpad odzvali zelo kritično. Portal Globoesporte je v ospredje postavil Haalandovo predstavo z naslovi, kot sta »Haaland prevladoval, Brazilija klonila proti Norveški in doživela najdaljši post brez naslova svetovnega prvaka« ter »Haaland zasenčil Brazilijo«. Komentator Rodrigo Coutinho je poraz pripisal predvsem popustljivi igri in številnim tehničnim napakam brazilskih nogometašev.

Tudi ESPN Brasil je izpostavil norveškega napadalca. »Brazilijo je povozil neizogibni Haaland, reprezentanca pa se od svetovnega prvenstva poslavlja s šestim zaporednim porazom proti evropski izbrani vrsti,« so zapisali. Posebej so se dotaknili tudi Neymarja, ki je po njihovih besedah doživel »grenak zadnji ples« na mundialu, saj je odigral le 55 minut in dosegel en gol.

Katastrofalni Carlo Ancelotti

Kolumnist Paulo Cobos je bil še ostrejši. Ocenil je, da je poraz proti Norveški le novo poglavje v postopnem zatonu brazilskega nogometa in da neuspeh na svetovnem prvenstvu 2026 ne bi smel presenetiti nikogar. Ob tem je Neymarjev vpoklic označil za nenavadnega, delo selektorja Carla Ancelottija pa za katastrofalno.

Kritike na račun italijanskega strokovnjaka so se pojavile tudi na portalu UOL. Novinar Arnaldo Ribeiro je menil, da je Ancelotti povsem zgrešil odločilno tekmo, še posebej z menjavami v zaključku srečanja. Po njegovem mnenju je z vstopom Endricka in Neymarja porušil ravnotežje moštva. »Ni Neymar propadel v objemu Ancelottija, temveč je Ancelotti propadel v objemu Neymarja,« je zapisal.

Neymar je v solzah končal svoj zadnji mundial, na katerem sploh ne bi smel biti. FOTO: Angela Weiss/AFP

Novinarja Pedro Lopes in Thiago Arantes sta v istem mediju ocenila, da je Brazilija prikazala najslabšo predstavo na svetovnih prvenstvih po letu 1990, hkrati pa naj bi šlo tudi za najslabši nastop ekipe pod vodstvom Carla Ancelottija na najvišji ravni. Tudi komentator Mauro Cezar Pereira je izpostavil selektorjeve menjave, predvsem vključitev Neymarja, kot enega ključnih razlogov za razpad brazilske igre.

Zelo ostra je bila tudi kolumnistka Milly Lacombe, ki je svoj komentar naslovila »Brazilija: majhna, strahopetna, podrejena, smešna in sramotna«. Neymarjev vpoklic je označila za škandalozen, sedanjo reprezentanco pa opisala kot moštvo, ki po njenem mnenju ne predstavlja brazilskega ljudstva, temveč interese moči in individualizma.