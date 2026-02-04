Na Otoku novo slovensko ime

Slovenska nogometna reprezentantka Zara Kramžar bo kariero nadaljevala v Angliji. Postala je članica ekipe Everton, k angleškemu klubu pa je 20-letnica prišla na posojo iz Rome, so zapisali pri krovni zvezi. Kramžar bo na Otoku igrala do konca sezone.

Dvajsetletna nogometašica, ki je bila na prireditvi European Women's Football Gala razglašena za najbolj nadarjeno mlado mednarodno igralko, se seli na Otok. Nosila bo dres s številko 21. »Zelo sem vznemirjena. Vsi smo za to veliko delali. Vesela sem, da sem tukaj in da začenjam svojo pot. Komaj čakam. Zelo se veselim igranja na Goodison Parku in srečanja z navijači,« je med drugim dejala za Everton TV.

Kramžar je nase opozorila v ŽNK Ljubljana, pred tem pa je igrala še za Slovan, Krim, Ribnico in Futsal Olimpijo. Za Slovenijo pa je igrala že v mlajših selekcijah, preden je novembra 2022 dočakala vpoklic v člansko reprezentanco in do danes zbrala 23 nastopov in dosegla devet golov.

V Angliji je v preteklosti že igrala nekdanja slovenska reprezentantka Snežana Maleševič, ki je leta 2010 postala članica ekipe Millwall Lionesses.