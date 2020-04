NZS bi poslala v ligo prvakov Olimpijo, Uefa pa Maribor

Nogometna družina bi podprla isti scenarij

Nogometaši Olimpije kotirajo na lestvici pet točk pred Mariborom, napad Štajercev so odbili tudi 20. februarja na gostovanju v Ljudskem vrtu. FOTO: Leon Vidic

105. mesto na Uefini jakostni lestvici drži Maribor, najvišje med člani 1. SNL. Sledijo Domžale (183.), Olimpija (214.) in Mura (324.)

drži Maribor, najvišje med člani 1. SNL. Sledijo Domžale (183.), Olimpija (214.) in Mura (324.) 1. mesto na lestvici SNL ta čas zaseda Olimpija (50 točk), sledijo Celje (45), Aluminij (45) in Maribor (43)



Atletico ali Real Sociedad, Napoli ali Atalanta, …?

(Uefa) je začela nov krog posvetovanj o možnih scenarijih za nadaljevanje sezone 2019/20. Predsednikvlaga v rešitev nastalega položaja veliko energije, vrhunec tridnevnih videosestankov bo četrtkovo zasedanje Uefinega izvršnega odbora, po katerem naj bi bili znani nadaljnji koraki nogometne družine.Včeraj so se udeležili videokonferenceUefe, danes bo dan za soočenje mnenj predstavnikov klubov in nacionalnih lig, jutri bo Čeferin vodil zasedanje izvršnega odbora.Največji dejavnik odločanja so TV pravice za ogled prenosov tekem, ki številnim klubom na stari celini pomenijo temeljni vir preživetja. Želja po igranju tekem, četudi brez navzočnosti gledalcev, je zato razumljiva in legitimna, ne nazadnje bi tak scenarij pri priči podpisali tudi mediji in navijači. Ta razplet bi v trenutnem položajuv nogometni industriji.Skrbnike trofejnih vitrin posameznih klubov zanima še nekaj – lovorike. V primeru odpovedane sezone teh morda ne bi podeljevali in naslovov ne bi osvojil nihče – odvisno od primera do primera –, na nek način pa bi bilo treba določiti tudi potnike v obe Uefini klubski tekmovanji, še zadnjič po režimu, kakršnega smo poznali v tem stoletju. V naslednji sezoni bo napočil čas za tretje tekmovanje – konferenčno ligo, od katere si obetajo veliko tudi Slovenci, toda pojdimo korak za korakom … Vsi, torej da bi tudi v 1. SNL do konca odigrali 11 preostalih kol. Če se to ne bi zgodilo in bi glavna beseda pripadla covidu-19 in/ali politiki, bi morali kljub temu določiti potnike vKako bi bilo v primeru morebitne odpovedi sezone 2019/20? Lahko bi upoštevali več meril, najmanj tri pa bi bila gotovo vsaj delno legitimna. Prvič, lahko bi upoštevali vrstni red minule sezone, toda za to ne obstaja veliko verjetnosti, še manj konsenza. Drugič, lahko bi upoštevali trenutni vrsti red posameznih prvenstev, toda tudi o tem ne obstaja plebiscitarna večina. Lep primer ponuja slovenska 1. SNL, potem ko so Mariborčani nedavno že povzdignili glas, da ne bodo pristali na takšno rešitev. Po njej bi seveda v boju za prvaka in kvalifikacije za ligo prvakov potegnili kratko, saj ta čas kotirajo na zanje skromnem četrtem mestu za Olimpijo, Celjem in Aluminijem. Po tej teoriji bi(NZS) v Nyon sporočila naslednja imena: v boj za ligo prvakov se podaja Olimpija, na evropsko ligo merijo Celjani, Kidričani in Mariborčani.Tretjič, evropske vozovnice bi lahko razdelili po drugačnem ključu – upoštevali bi vrstni red klubov na Uefini jakostni lestvici. Ta je nedvoumen, v slovenskem primeru pa takšen: 105., 183., 214.in 324. mesto… Po tem merilu Uefe bi torej krenili po ligo prvakov vijoličasti …Slovenija ne bi bila izjema, podobno »napeto« bi postalo prav v vsakem DP po Evropi, tudi v najmočnejših med njimi. Po trenutnem vrstnem redu v Španiji bi ostal brez lige prvakov Atletico Madrid (Barcelona, Real, Sevilla, Sociedad), Uefina jakostna lestvica kaže drugačno podobo: 1. Real, 2. Atletico, 3. Barcelona, 11. Sevilla. Podobno je v Angliji – razlika med lestvico premier league (Liverpool, ManCity, Leicester, Chelsea) in Uefino lestvico (6. ManCity, 8. Liverpool, 9. ManUtd, 10. Arsenal) je očitna …Če bi evropski količnik osrečilin Atletico, bi hkrati ponagajal Atalanti z(5. Juventus, 15. Roma, 16. Napoli, 36. Lazio), saj moštvo iz nesrečnega Bergama zaseda 4. mesto v serie A (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta). Podobno je v Nemčiji, kjer bi potegnil kratkoLeipzig (Uefa: 4. Bayern, 12. Dortmund, 23. Leverkusen, 31. Schalke), lestvica bundeslige je namreč naslednja: Bayern, Dortmund, Leipzig, Mönchenladbach.