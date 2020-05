NZS: Čas za sprostitev v kolektivnem športu, nogometu grozi 10 milijonov € škode

»Nogometašem je onemogočeno opravljanje poklica«

Finančne posledice blizu 10 milijonov evrov

Čeprav so se v času epidemije novega koronavirusa že začeli rahljati ukrepi predvsem za individualne športe, pa je zaenkrat precej nejasnosti pri kolektivnih, tudi nogometu. Na(NZS), ki jo vodi predsednik, menijo, da je čas, da se postopno sprosti tudi kolektivno področje.»NZS se zaveda, da položaj ni enostaven in da je najpomembnejše zdravje državljank in državljanov, kljub temu pa mislimo, da je napočil čas za postopno sproščanje ukrepov, ki bo omogočalo tudi nadaljevanje profesionalnega ekipnega športa. V nasprotnem primeru bo škoda, ki bo nastala na nogometnem področju, nepopravljiva. Ocenjujemo, da bo izguba znašala tudi do 10 milijonov evrov,« pravijo na zvezi. Poudarjajo, da so kot krovna nogometna organizacija spoštovali vse odločitve države in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, enako pa so priporočili tudi vsem svojim deležnikom.»Ker pa se ukrepi vlečejo in ker pravih smernic za ekipne športe še ni na vidiku, je situacija v klubih iz dneva v dan težja. Nogomet kot panoga ima svoje zakonitosti in nogometašem kot samostojnim športnim delavcem je v trenutnih razmerah onemogočeno opravljanje njihovega poklica, po drugi strani pa stroški za profesionalne nogometne klube ostajajo fiksni, tako kar se tiče plačil igralcev, trenerjev, zaposlenih in drugih,« pojasnjujejo pri NZS.Opozarjajo, da pa so prihodki profesionalnega nogometnega kluba odvisni od tega, ali je klub in s tem njegove ekipe v pogonu in sodeluje v tekmovanju in s tem izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do sponzorjev in partnerjev. Klubi se zaradi tega hitro znajdejo v likvidnostnih težavah, saj pogodb z nogometaši ne morejo enostransko spreminjati ali prekinjati, pravijo pri NZS in dodajajo, da je nogomet nekoliko bolj kot ostali športi odvisen od opravljanja lastne dejavnosti, saj ostali prihodki, bodisi od države ali iz drugih virov, predstavljajo le majhen delež v proračunih klubov in nogometnih deležnikov.»Zavedamo se, da celotna slika v boju s pandemijo ne bo bistveno drugačna čez mesec ali dva, zato bo ob trenutnem razmišljanju in pogledu tudi takrat igranje nogometa predstavljalo svojevrstno tveganje. A ker je lahko kolateralna škoda ukrepov zaradi epidemije covida-19 bistveno večja kot neposredna škoda, je absolutno smiselno, da se prične s sproščanjem ukrepov tudi za profesionalni šport v kolektivnih panogah,« menijo pri NZS.Pri tem se obračajo tudi na izkušnje iz tujine, ko so nekateri klubi že ugasnili zaradi koronavirusa. »Tudi domači nogomet ne bo prenesel nedejavnosti skozi jesenski del., s tem je ogrožen njihov obstoj, posledično pa tudi obstoj profesionalnega športa, kot ga poznamo.«Kot pravijo pri NZS, so v naši neposredni bližini in drugod po Evropi vlade in nogometne zveze že sprejele terminske načrte za ponovni zagon nogometa. »bo 23. maja začela s tekmami madžarskega pokalnega tekmovanja, 30. maja pa se bo nadaljevala liga. Zadnji vikend v maju naj bi se vrnila tudi hrvaška nogometna liga, nemška pa celo 15. maja,začenjajo v začetku junija. Nadaljevanje s konkretnimi datumi so že določili tudi na, v, na, s treningi pa so začeli že klubi vin pa tudi v, ki jo je pandemija najbolj pretresla.«Poudarjajo, da v primeru, da se ukrepi ne omilijo do točke, ki ob upoštevanju vseh varnostnih načel za ohranitev zdravja, ne omogoča ponovnega zagona nogometa, ko bo možno ponovno trenirati in v nekaj tednih tudi tekmovati, bi finančne posledice lahko znašale tudi blizu 10 milijonov evrov.»Saj velik del klubskih prihodkov predstavlja tudi prestopna dejavnost klubov, ki pa je ob neaktivnosti klubov nična. Ocenjena izguba predstavlja skoraj. V tem primeru bo marsikateri klub težko prebrodil krizo, kar pomeni, da bodo brez klubov ostali tudi igralci vseh ostalih selekcij, od dečkov vse do mladinskih selekcij,« pojasnjujejo na zvezi.