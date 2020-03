NZS do konca marca prekinil vsa tekmovanja

Ljuboljana - Z Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da z današnjim dnem prekinjajo vsa tekmovanja pod svojim okriljem, potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija v sredo razglasila pandemijo koronavirusa, po Sloveniji pa se s ponedeljkom zapirajo tudi vse izobraževalne ustanove.



Pri NZS so ocenili, da je morebitno tveganje okužbe previsoko, da bi se nogometna tekmovanja nadaljevala, zato so z današnjim dnem prekinili vsa tekmovanja pod svojim okriljem, poleg tega pa priporočajo tudi prekinitev vseh treningov za vse mlajše in mladinske selekcije.



Ukrep za zdaj velja do konca marca, delovanje NZS na ostalih področjih pa bo med tem časom potekalo nemoteno, vendar v skladu s priporočili in odredbami države. Ker se razmere hitro spreminjajo, bodo še naprej pozorno spremljali situacijo in v skladu s tem sprejemali nadaljnje ukrepe, so še zapisali pri krovni slovenski nogometni organizaciji.