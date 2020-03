Nogometnim prvoligašem podaljšali počitek najmanj do začetka maja

Spremljanje razmer

Žibert Damjan Pred majem ni pričakovati tekmovalnega brcanja žoge v Sloveniji. FOTO: Žibert Damjan

Podaljšani roki

Odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) za nujne zadeve je na današnji seji sprejel sklep, da se zaradi pandemije novega koronavirusa prekinitev tekmovanj pod okriljem NZS podaljša do preklica. NZS je sicer 12. marca prekinila tekmovanja do konca tega meseca. Nadaljevanja tekmovanj pri NZS ne pričakujejo pred začetkom maja.»Odločitev je bila sprejeta zaradi nezmožnosti nadaljevanja tekmovanj v trenutnih razmerah, kakor tudi zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja vseh nogometnih deležnikov. V danih razmerah je nemogoče trditi, da se bodo tekmovanja nadaljevala v mesecu aprilu, še posebej glede na to, da klubi pred nadaljevanjem tekmovanj potrebujejo ustrezen čas za pripravo,« so pri NZS zapisali v sporočilu za javnost.Kot pravijo pri NZS, zveza aktivno spremlja razmere glede epidemije koronavirusa in dosledno upošteva ukrepe državnih organov in navodila glede omejevanja širjenja bolezni.»Tekmovanja v organizaciji NZS se bodo tako nadaljevala po odločitvi državnih organov o prenehanju izrednih ukrepov, ki se nanašajo na prepoved in omejitve javnih prireditev ter ustreznih priporočil medicinske stroke,« pišejo pri krovni nogometni zvezi. Dodajajo, da je Evropska nogometna zveza (Uefa) vsem nacionalnim nogometnim zvezam s preložitvijo evropskega prvenstva z leta 2020 na leto 2021 omogočila možnost podaljšanja domače tekmovalne do konca junija 2020.Posledično strokovne službe NZS ustrezno pripravljajo rezervne scenarije glede nadaljevanja tekmovanj. »V vsakem primeru pa ne gre pričakovati, da se bodo tekmovanja pod okriljem NZS pričela pred 2. in 3. majem oziroma 9. in 10. majem.« Ob tem so zaradi te virusne krize podaljšali tudi licenčne roke: za Uefina tekmovanja, 1. SNL in 1. SŽNL se podaljšajo z 31. marca na 30. april, za 2. in 3. SNL pa s 15. aprila na 15. maj.Predpisani roki postopkov za izvedbo licenciranja se izjemoma ustrezno prilagodijo tako, da se postopki na prvi in drugi stopnji za Uefina tekmovanja, 1. SNL in 1. SŽNL izvedejo v obdobju od 31. marca do 29. maja ter za 2. SNL in 3. SNL med 15. aprilom in 20. junijem.