NZS najvišje kaznovala Štajerce

V 28. kolu Prve lige Telemach je največ pozornosti pritegnil derbi vodilnih ekip prvenstva, ki ni navdušil zgolj z dogajanjem na igrišču, temveč tudi z razgreto atmosfero na tribunah. Napet in zagrizen boj za točke se je hitro prenesel med navijače obeh klubov in posledično priskrbel veliko materiala disciplinskemu organu Nogometne zveze Slovenije (NZS).

Nič kaj presenetljivo torej ni dejstvo, da sta po današnjem sklepu organa najvišji kazni prejela prav NK Maribor in NK Celje. Mariborčani bodo morali tako v blagajno NZS odšteti 11.900 evrov, Celjani pa 7800 evrov.

V obrazložitvi kazni so pri NZS navedli, da je bil Maribor sankcioniran zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter predkaznovanosti, pri čemer so kot olajševalno okoliščino upoštevali podano izjavo kluba. Podobni razlogi so botrovali tudi kazni za Celje, kjer so prav tako izpostavili nešportno vedenje navijačev in predkaznovanost kot ključna dejavnika pri odmeri globe. Poleg tega so bile zaradi manjših administrativnih prekrškov izrečene tudi nižje denarne kazni za Muro in Olimpijo.