  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Mijatović: Celje, Šeško, Bijol dobre stvari, a sezona je bila povprečna (FOTO)

Z Boštjanom Cesarjem na čelu članske reprezentance odpiramo novo poglavje, je na Brdu povedal prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović.
Radenko Mijatović je nagovoril navzoče. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Radenko Mijatović je nagovoril navzoče. FOTO: Leon Vidic
Š. R., STA
21. 5. 2026 | 21:17
21. 5. 2026 | 21:30
4:43
A+A-

Na letni skupščini Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu pri Kranju so delegati potrdili poročilo o delu zveze na vseh ravneh ter se seznanili s poslovnimi rezultati v letu 2025. Predsednik NZS Radenko Mijatović meni, da je bilo minulo leto po tekmovalni plati polovično uspešno.

Mijatović je v uvodnem nagovoru poudaril, da je po izjemno uspešnem letu 2024, ko se je članska reprezentanca uvrstila v osmino finala evropskega prvenstva, izbrana vrsta do 21 let pa nastopila na evropskem prvenstvu, minulo leto označil za polovično uspešno.

Članska moška reprezentanca se v izenačeni skupini ni uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, druge reprezentančne selekcije pa so bolj ali manj izpolnila pričakovanja. Mijatović je še posebej izpostavil žensko reprezentanco, ki se je uvrstila v najmočnejšo skupino lige narodov in napredovala na jakostni lestvici Fife. 

FOTO: Leon Vidic
FOTO: Leon Vidic

Izpostavil je tudi prestopa Benjamina Šeška in Jake Bijola v ugledna angleška kluba v premier league, dosežek Celja na mednarodnem prizorišču in domačem prvenstvu, ki je iz leta v leto vse bolj izenačeno, a tudi nekatere neljube dogodke, kot je denimo stečaj zasedbe iz Domžal.

»Pred nami je leto, polno priložnosti. Pripravili smo novo razvojno strategijo do leta 2031, ki postavlja jasne smernice za prihodnji preboj. Z Boštjanom Cesarjem na čelu članske reprezentance odpiramo novo poglavje, hkrati pa se njegovemu predhodniku Matjažu Keku zahvaljujemo za njegov izjemno velik prispevek v zadnjih osmih letih,« je dejal Mijatović ter na skupščini izpostavil tudi dobre odnose s Fifo in Uefo ter stabilno finančno stanje.

FOTO: Leon Vidic
FOTO: Leon Vidic

»Finančna stabilnost je izjemno pomembna. O tem se na zvezi vedno in veliko pogovarjamo, a najbolj pomembno je, da se vsi zavedamo, da lahko porabimo le toliko, kolikor ustvarimo ter da se prav vsak evro vrne v nogomet. Finančna vzdržnost je izjemnega pomena za delovanje zveze,« je za STA dejal Mijatović.

NSZ je imela v letu 2025 23,72 milijona evrov prihodkov. Od tega je največji delež v višini 5,95 milijona evrov pridobila na račun televizijskih in medijskih pravic, 4,77 milijona evrov od Uefe, 3,96 milijona evrov od sponzorskih pravic, 2,20 milijona evrov od  Fife ...

FOTO: Leon Vidic
FOTO: Leon Vidic

V minulem letu so odhodki znašali 23,63 milijona evra, največji delež sredstev je šel za delovanje reprezentančnih selekcij v višini 7,97 milijona evrov in za klubska tekmovanja v višini 7,85 milijona evrov.

NZS je predstavila tudi finančni načrt za leto 2026, prihodki bodo znašali okoli 26 milijonov evrov, na približno tej ravni bodo tudi odhodki zveze. Generalni sekretar NZS Martin Koželj je predstavil tudi strategijo NZS med letoma 2026 in 2031, ki temelji na treh medsebojno povezanih stebrih razvoja.

FOTO: Leon Vidic
FOTO: Leon Vidic

Cilj je krepitev in razvoj reprezentančnega nogometa v vseh starostnih kategorijah, dvig kakovosti klubskih tekmovanj ... NZS bo velik poudarek namenila množičnosti in vključujočemu nogometu za vsakogar za vse življenjsko obdobje, nudila strokovno pomoč klubom in še bolj poskrbela za razvoj regionalnih nogometnih centrov.

Eden od ciljev NZS je, da zagotovi eno nogometno igrišče na 5000 prebivalcev in v tem obdobju zgradi še dva regionalna vadbena centra, velik poudarek pa bo namenila tudi izboljšanju infrastrukture, stabilnosti in trajnosti. Nogometne delegate so na skupščini nagovorili tudi predstavnik Uefe Jozef Kliment in Fife Marco Ferri ter generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Uroš Mohorič.

FOTO: Leon Vidic
FOTO: Leon Vidic

NZS je podelila tudi priznanja. Častni člani so postali nekdanji prvi mož celjskega kluba in ustanovitelj slovenskega prvoligaškega moštva Bravo Darko Klarič, nekdanji slovenski reprezentant in selektor Srečko Katanec ter nekdanji nogometni sodnik Blaž Vidmar.

Premium
Novice  |  Slovenija
Javne finance

Slovenija s proračunsko luknjo presegla maastrichtsko mejo

Bruselj ugotavlja, da bo javnofinančni primanjkljaj letos presegel tri odstotke BDP in da se bo še zviševal, tudi zaradi interventnega zakona.
Peter Žerjavič 21. 5. 2026 | 11:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vlada

Keber: Vprašanje prikritega vplivanja ne sme ostati le tema kavarniških razprav

Darko Nikolovski vlaga ločeno pritožbo s podporo Svobode, Dušan Keber pa gre z več sopodpisniki na ustavno sodišče.
21. 5. 2026 | 06:36
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Black Cube

Afera Black Cube se seli še na ustavno sodišče

Ustavna pritožba zaradi kršenja pravice do svobodnih volitev naj bi že bila vložena.
Uroš Esih 20. 5. 2026 | 19:11
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o oblikovanju nove vlade, interventnem zakonu in poskusu vplivanja na volitve.
20. 5. 2026 | 16:13
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti (VIDEO)

Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega in izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Konferenca šport

Starši ostanejo starši in prva podpora športniku (VIDEO)

Starši plezalke Janje Garnbret, smučarja Žana Kranjca in nogometaša Jake Bijola o vzgoji vrhunskih športnikov.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Domen Prevc zgodba navdiha za naslednje generacije (VIDEO)

Popotovanja mu dajejo zanos, da je treba še veliko narediti, hkrati pa ga navdušujejo in prinašajo številne nove izkušnje.
Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:39
Preberite več

Več iz teme

Nogometna zveza SlovenijeNZSRadenko MijatovićBrdo pri KranjuSlovenska nogometna reprezentancapredsednik NZSBenjamin ŠeškoNK CeljeJaka BijolNK DomžaleFifaAleksander ČeferinUefa

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

Kdo stoji za domnevnimi podkupninami poslancev Resnice

Predsednik Kajakaškega kluba Celje Dušan Konda poskus podkupovanja zanika. Kaj piše v izjavah treh poslancev.
21. 5. 2026 | 21:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Skupščina NZS

Mijatović: Celje, Šeško, Bijol dobre stvari, a sezona je bila povprečna (FOTO)

Z Boštjanom Cesarjem na čelu članske reprezentance odpiramo novo poglavje, je na Brdu povedal prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović.
21. 5. 2026 | 21:17
Preberite več
Šport  |  Košarka
Zanimive izjave

LeBron zapušča Dončića? »Zanima me le boj za naslov, a nimamo dovolj talenta«

Če se bodo Lakers odločili, da Jamesu namenijo prednost pred drugimi okrepitvami, mu lahko ponudijo največjo dovoljeno pogodbo v višini 48 milijonov dolarjev.
Peter Zalokar 21. 5. 2026 | 20:22
Preberite več
Premium
Razno
Analiza

Začetek Skoka, konec Dovosa

Državno premoženje bo preneseno na demografski sklad Nacionalni program za povečanje produktivnosti.
Uroš Esih 21. 5. 2026 | 20:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Predlog Evropske komisije

Kmetom za premostitev krize z gnojili 200 milijonov evrov

Akcijski načrt za gnojila bo spodbujal povečanje njihove proizvodnje v EU. Evropski okoljski urad kritičen: nadaljevanje odvisnosti od fosilnih goriv
Maja Prijatelj Videmšek 21. 5. 2026 | 19:24
Preberite več
Šport  |  Košarka
Zanimive izjave

LeBron zapušča Dončića? »Zanima me le boj za naslov, a nimamo dovolj talenta«

Če se bodo Lakers odločili, da Jamesu namenijo prednost pred drugimi okrepitvami, mu lahko ponudijo največjo dovoljeno pogodbo v višini 48 milijonov dolarjev.
Peter Zalokar 21. 5. 2026 | 20:22
Preberite več
Premium
Razno
Analiza

Začetek Skoka, konec Dovosa

Državno premoženje bo preneseno na demografski sklad Nacionalni program za povečanje produktivnosti.
Uroš Esih 21. 5. 2026 | 20:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Predlog Evropske komisije

Kmetom za premostitev krize z gnojili 200 milijonov evrov

Akcijski načrt za gnojila bo spodbujal povečanje njihove proizvodnje v EU. Evropski okoljski urad kritičen: nadaljevanje odvisnosti od fosilnih goriv
Maja Prijatelj Videmšek 21. 5. 2026 | 19:24
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Delo 21. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo