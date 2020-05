NZS odločila: v 1. SNL tudi Koper, v dodatne kvalifikacije Gorica

Konec sezone v 2. SNL in 1. ženski ligi

Mariborčani so se že vrnili v Ljudski vrt. FOTO: NK Maribor

Sezono podaljšali do 31. julija

Preostale tekme pokala Slovenije bi štirje polfinalisti igrali v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju brez prisotnosti gledalcev. Polfinalna para sta Aluminij – Mura in Kalcer Radomlje – Nafta 1903.



Kvalifikacije za 1. SNL za sezono 2020/21 bodo igrali po zaključku te sezone 1. SNL. To so podaljšali do 31. julija. »Podroben koledar tekmovanj v preostanku tekmovalne sezone 2019/20 bo sprejet takoj po dovoljenju državnih organov za izvedbo tekmovanj,« so pojasnili pri NZS. Prvoligaški klubi so pred prekinitvijo odigrali 25 od 36 krogov. Vodi Olimpija s 50 točkami pred Celjem in Aluminijem (po 45), Mariborom (43), Muro (38), Taborom iz Sežane (29), Bravom (28), Triglavom (27), Domžalami (26) in Rudarjem iz Velenja (10).

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na korespondenčni seji sprejel odločitev, da se do konca izpelje sezona v Prvi ligi Telekom Slovenije in Pokalu Slovenije, če bodo razmere v državi to dopuščale. Prvoligaško tekmovanje bodo nadaljevali junija 2020.V tej sezoni bodo v spremenjeni obliki izpeljali še pokal Slovenije (ena tekma v polfinalu in ena finalna tekma) in kvalifikacije za 1. SNL v naslednji sezoni. Odločitev bo veljavna le v primeru, da izvedbo tekmovanja dovolijo državni organi. Predlagana odločitev izvršnega odbora sledi tudi usmeritvamda se tekmovanja najvišjega ranga, če je le možno, zaključijo na igrišču. Preostale tekmebi štirje polfinalisti igrali v Nacionalnem nogometnem centru na, brez prisotnosti gledalcev.Ob negotovih razmerah zaradi epidemije COVID-19 in glede na nasvete državnih organov da se, če bo možno, končajo samo tekmovanja v najvišjem rangu tekmovanja, je izvršni odbor odločil zaključiti tekmovanje v 2. SNL. Ob prekinitvi se upoštevajo rezultati na dan prekinitve tekmovanja, kar pomeni, da v primeru uspešno končanega licenčnega postopkanapreduje, v dodatne kvalifikacije pa. Zmagovalca lige za sezono 2019/20 se zaradi neizvedbe zadnje tretjine tekmovanja ne razglasi.Podobno kot v 2. SNL se zaključi tudi tekmovanje v 1. SŽNL, kjer se zaradi prekinitve prvakinj ne razglasi, odločitev o udeležencu UEFA Women's Champions League v sezoni 20/21 pa bo v skladu z doseženimi športnimi rezultati in rezultati licenciranja sprejel izvršni odbor NZS na eni od naslednjih sej.