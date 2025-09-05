NZS opozarja starše mladih športnikov

Nogometna zveza Slovenije je v okviru kampanje Spoštuj predstavila video Oči otrok, ki prikazuje, kako močno lahko starševske besede vplivajo na otrokovo doživljanje športa. V zgodbi najprej spremljamo otroke, ki ob spodbudi trenerja uživajo v igri in druženju, nato pa se vzdušje spremeni, ko starš med vožnjo na tekmo sinu nalaga svoja pričakovanja.

V glavni vlogi trenerja nastopa igralec Robert Korošec, očeta igra Bojan Emeršič, vlogo mladega nogometaša pa je v svojem prvem igranem nastopu prevzel enajstletni Oskar Emeršič. V snemanje so bili vključeni tudi nogometaši in starši selekcij NK Arne Tabor 69.

»Nogomet je za otroke igra, druženje in veselje. Ko pa odrasli postavimo svoje ambicije pred njihove potrebe, šport izgubi svoj smisel,« je ob predstavitvi poudaril predsednik NZS Radenko Mijatović. Generalni sekretar Martin Koželj je dodal, da si na NZS želijo tribun, ki bodo prostor spoštovanja in pozitivne energije.

Video bo v daljši obliki objavljen na kanalih NZS, krajša različica pa se bo predvajala tudi kot televizijski oglas. Kampanja Spoštuj je v prvi fazi usmerjena k staršem mladih nogometašev, saj prav oni s svojim odnosom odločilno vplivajo na otrokovo samozavest, veselje do igre in željo po športnem udejstvovanju.