NZS po 11. krogu državnega prvenstva naložila za 3700 evrov kazni

Ljubljanski nogometni prvoligaš Olimpija je po 11. krogu državnega prvenstva zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na tekmi proti Muri (3:3) "lažji" za 1600 evrov. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je iz istega razloga 150 evrov kazni naložil tudi Muri.

Brinje Grosuplje je po tekmi proti Mariboru (1:2) prejelo kazen zaradi navijačev v višini 700 evrov, Maribor pa 300. Lendavska Nafta bo morala po tekmi proti Bravu (1:0) v blagajno NZS prispevati 500 evrov, Radomlje je prejelo kazen 360 evrov, Celje pa 150, je danes sporočil disciplinski organ NZS.